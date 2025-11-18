«مهدی زین الدین» سرلشکر ۲۵ ساله ای که فاتح خیبر لقب گرفت

خبرگزاری مهر؛ گروه استانها -هیفاء پردل- ایران اسلامی در طول تاریخ، قهرمانانی را در دامان خود پرورانده است که نامشان تا همیشه بر تارک این سرزمین خواهد درخشید و برای نسلهای آینده، الهامبخش رشادت، ایمان و غیرت ملی خواهد بود.
یکی از برجستهترین چهرههای این قهرمانان سالهای، دفاع مقدس، شهید مهدی زینالدین است؛ فرماندهای جوان که با وجود سن اندک، به «فاتح خیبر» شهرت یافت.
شهید مهدی زینالدین از نامآوران دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و سالهای دفاع مقدس بود؛ چهرهای که با بینش ژرف سیاسی خود نقش مهمی در خنثیسازی جریانهای انحرافی و مقابله با گروهکهای ضدانقلاب ایفا کرد و در میدان نبرد، با فرماندهی لشکر ۱۷ علیبنابیطالب (ع) قم، رشادتهایی ماندگار از خود به یادگار گذاشت.
این فرمانده بزرگ که سالروز شهادتش ۲۷ آبان است در ۲۴ اسفند ۱۳۳۸ در تهران دیده به جهان گشود و به دلیل استعداد شگرف خود، مقاطع ابتدایی را به صورت متفرقه گذراند و با موفقیت به پایان رساند.
این نابغه جوان پس از اخذ دیپلم، رتبه چهار کنکور تجربی را کسب کرد و در رشته پزشکی شیراز پذیرفته شد، اما با وجود این توفیق چشمگیر، از ادامه تحصیل انصراف داد و برای کمک به خانواده، در مغازه پدرش مشغول به کار شد.
پس از مدتی دعوتنامهای از پاریس برای ادامه تحصیل به دست او رسید، زینالدین قصد داشت به دنبال تعطیلی عمومی بازار و مغازهها با دانشگاههای فرانسه مکاتبه کند؛ اما وقتی درباره نظر امام خمینی (ره) در خصوص تحصیل در خارج جویا شد و امام توصیه کردند که جوانان به کشور بازگردند، زیرا ایران به حضور آنان نیاز دارد، بیدرنگ از سفر منصرف شد و ماندن در وطن را برگزید.
با اوجگیری انقلاب اسلامی، شهید زینالدین به همراه خانواده در آبان ۱۳۵۷ به قم آمد تا در کانون تحولات انقلابی، فصل جدیدی از مبارزات سیاسیاش را آغاز کند و او با تشکیل سپاه پاسداران در قم، به این نهاد پیوست و با نشان دادن شایستگیهای چشمگیر، بهسرعت به عنوان مسئول واحد اطلاعات سپاه قم انتخاب شد.
توانمندیهای او موجب شد مسئولیتهای حساستری به وی سپرده شود؛ از جمله مسئول شناسایی یگانها، سپس مسئول اطلاعات عملیات سپاه دزفول و پس از آن مسئول اطلاعات عملیات محورهای سوسنگرد.
شهید زینالدین در اوج جوانی و با وجود تجربه کم در مدیریت و جنگ به یکی از برجستهترین فرماندهان زمان خود تبدیل شد. او در عملیات بیتالمقدس و آزادسازی خرمشهر، مسئولیت اطلاعات عملیات قرارگاه نصر را بر عهده گرفت و در عملیات رمضان، فرماندهی تیپ ۱۷ علیبنابیطالب (ع) را پذیرفت و بعدها به فرماندهی لشکر ۱۷ ارتقا یافت و در طراحی و برنامهریزی عملیاتها نقش کلیدی ایفا کرد.
در عملیات خیبر، او که تنها ۲۳ سال داشت، رشادتهایی آفرید که حتی دشمن را به حیرت واداشت. آنان با اعتراف به ناتوانی در برابر این فرمانده جوان، وی را «خیبرشکن» نامیدند. سرانجام این سردار سرافراز اسلام در ۲۷ آبان ۱۳۶۳، در حالی که تنها ۲۵ سال داشت، به همراه برادرش مجید زینالدین، در مأموریتی از کرمانشاه به سردشت، در منطقه تپه ساروین با گروهکهای ضدانقلاب درگیر شد و به فیض شهادت رسید.
نام و یاد این جوان قهرمان، که عمر کوتاهش سرشار از ایمان، بصیرت و فداکاری بود، همچنان در تاریخ ایران اسلامی میدرخشد و چراغ راه نسلهای آینده خواهد بود.
خبرنگار مهر به بهانه سالگرد عروج این فرمانده جوان با یکی از عناصر اطلاعات عملیات شهید زین الدین به گفت وگو نشسته تا مهمترین شاخصهای عملیاتی و اخلاقی این فرمانده جوان را بازگو کند.
رضا خاکبازان با بیان روایتهایی از همراهی با شهید مهدی زینالدین اظهار داشت: این فرمانده جوان که بعدها به «فاتح خیبر» شهرت یافت، از همان نخستین روزهای حضور در تیپ ۱۷ علیبنابیطالب (ع) قم با نگاه دقیق اطلاعاتی، اعتماد و تحسین نیروهای عملیاتی را به خود جلب کرده بود.
وی افزود: در مقطع پیش از عملیات محرم سال ۶۱ در تیپ ۱۷ بهعنوان نیروی بسیجی حضور داشتم که فرماندهی تیپ با مهدی زینالدین بود؛ جوانی ۲۲ ساله که با وجود مسئولیتهای سنگین، برای نیروهای اطلاعات وقت میگذاشت و بهطور مستمر در خطوط حضور پیدا میکرد و زینالدین پیش از آن در مجموعه اطلاعات تحت نظر شهید حسن باقری فعالیت میکرد و در عملیات فتحالمبین با شناسایی دقیق محورهای قرارگاه نصر، حتی تعداد و نوع تجهیزات دشمن را تعیین کرده بود؛ دقتی که نشاندهنده بلوغ فکری و توان بینظیر او در حوزه عملیات بود.
خاکبازان به جزئینگری این فرمانده شهید در مسائل تاکتیکی اشاره کرد و گفت: یکی از نمونههای توجه او به ظرایف امنیتی، منع استفاده نیروها از عطر در خط مقدم بود؛ زیرا معتقد بود دشمن میتواند از طریق بو مسیر حضور نیروهای ایرانی را تشخیص دهد و همین هوشیاری همراه با ایمان و شجاعت، از زینالدین فرماندهی ساخت که نامش در تاریخ دفاع مقدس بهعنوان الگویی کمنظیر ثبت شد.
وی با اشاره به تجربهای از عملیات محرم تصریح کرد: زینالدین در آن عملیات یکی از جوانترین فرماندهان حاضر در صحنه بود و در موضوع کانال بدریه که مسیری ۹۰ کیلومتری با ابعاد ۵ در ۵ متر بود، بسیاری آن را تهدیدی بزرگ میدانستند اما او با نگاه متفاوت، این کانال را فرصتی برای غافلگیری دشمن تشخیص داد و به دستور او نیروها یک شب پیش از آغاز عملیات وارد کانال شدند و همین اقدام تاکتیکی مسیر نبرد را به سود نیروهای خودی تغییر داد و برتری میدانی را رقم زد.
زین الدین هرگز بدون شناسایی کامل وارد عملیات نمیشد
این رزمنده قمی با پرداختن به باورهای عملیاتی شهید زینالدین عنوان کرد: او هرگز بدون شناسایی کامل وارد عملیات نمیشد و تصمیماتش همواره بر پایه بررسی میدانی و دادههای دقیق اتخاذ میشد و در عملیات والفجر مقدماتی، زمانیکه بسیاری از یگانها با بنبست مواجه شدند، تنها لشکر ۱۷ علیبنابیطالب (ع) بود که به فرماندهی او توانست تا عمق ۱۰ کیلومتری پیشروی کند و این پیشروی حاصل همان نگاه دقیق و شناخت درست از منطقه بود.
وی افزود: شجاعت و مدیریت او در عملیات خیبر بیش از گذشته آشکار شد و محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه، او را «فاتح خیبر» نامی و زینالدین بدون برخورداری از خاکریز و تجهیزات کافی، جنگ روز را آغاز کرد و ضربات سنگینی به دشمن وارد ساخت اما با وجود جسارت مثالزدنی هیچگاه نسنجیده و بدون محاسبه وارد میدان نمیشد.
خاکبازان با یادآوری خاطرهای از عملیات سردشت اظهار داشت: در جریان یکی از مأموریتها کنار شهید زینالدین بودم که دو نیروی عراقی روبهرویمان قرار گرفتند و قصد داشتم سلاحم را آماده کنم اما او با آرامش گفت دست نزن و با هوشیاری کامل بدون درگیری از موقعیت عبور کردیم و این رفتار نشان میداد که شجاعت او همواره آمیخته با عقلانیت و خویشتنداری بود.
پیام امید به دور از خود تحقیری فرمانده شهید به نسل امروز
این رزمنده بسیجی به ویژگیهای اخلاقی فرمانده جوان نیز اشاره کرد و گفت: شهید زینالدین بسیار سادهزیست بود و نسبت به بیتالمال حساسیت زیادی داشت و همیشه با چهرهای خندان میان نیروها ظاهر میشد و نماز اول وقت از برنامههای همیشگیاش بود و در دعاهایش تنها پیروزی اسلام را طلب میکرد و این روحیه عرفانی در جوانی ۲۵ ساله کمنظیر بود.
وی افزود: این فرمانده شهید در کنار توان نظامی، همیشه الهامبخش نیروها بود و با خود تحقیری مخالفت میکرد و شعار ثابت او برای رزمندگان «ما میتوانیم» بود؛ شعاری که امروز نیز اگر در میان نسل جوان تکرار شود، میتواند امید و اعتماد به آینده را تقویت کند.
خاکبازان در پایان بیان کرد: روایت این خاطرات از فرماندهای که لقب «فاتح خیبر» را در سالهای جوانی به دست آورد، برای نسل امروز حامل پیام روشنی است؛ اینکه جوان ایرانی قادر است در سختترین میدانها بدرخشد و نیاز امروز جامعه، باور به توانستن و امید به مسیر پیشرو است؛ همان مسیری که شهید زینالدین در دوران دفاع مقدس برای یارانش ترسیم میکرد.
