ظرفیت ۱۵۰ مگاواتی تولید برق خورشیدی در ادارات تهران تا سال ۱۴۰۶

به گزارش خبرنگار مهر، کامبیز ناظریان مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ در حاشیه هشتمین کنفرانس نیروگاههای خورشیدی ایران در جمع خبرنگاران از اقدامات مؤثر در توسعه نیروگاههای خورشیدی بهویژه نیروگاههای بامی در پایتخت خبر داد.
وی با اشاره به الزام سازمانها و دستگاههای دولتی گفت: «بر اساس قانون خدمات کشوری، دستگاههای مشمول ماده ۵ موظفاند تا پایان سال ۱۴۰۶ حداقل ۲۰ درصد از مصرف برق خود را از انرژی خورشیدی تأمین کنند.»
ناظریان افزود: «در تهران با همکاری سایر دستگاهها ظرفیتهای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر بررسی شده و مشخص گردید که ادارات و نهادهای مستقر در شهر، امکان تولید حدود ۱۵۰ مگاوات برق خورشیدی را دارند. این میزان حدود ۱۶ درصد از مصرف انرژی شهر تهران را شامل میشود.»
به گفته وی، شرکت توزیع برق تهران بزرگ در حال انعقاد قراردادهای مشارکتی ماهانه با شهروندان و سرمایهگذاران علاقهمند به احداث نیروگاههای بامی است. ناظریان اظهار داشت: «در این طرحها، تضامین مالی لازم از سوی شرکت ارائه میشود و قیمت خرید برق تولیدی نیز ۴ هزار تومان بهازای هر کیلووات ساعت با اعمال ضرایب تعدیل سالانه تعیین شده است.»
ناظریان افزود این سیاستها میتواند به توسعه سرمایهگذاری مردمی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر کمک کند و فرصتی اقتصادی و زیستمحیطی برای پایتخت ایجاد سازد.
وی ادامه داد: با هماهنگی که با سازمان نظام مهندسی داشته ایم قرار شده در ساختمان هایی که ظرفیت لازم برای احداث نیروگاه دارند ، بخشی از فضای ساختمان در اختیار ظرفیت های خورشیدی قرار گیرد.
ناظریان اضافه کرد: در حوزه انرژی های خورشیدی سازمان ها و ادارات تا پایان سال 1406 باید 20 درصد از برق خود را از طریق انرژی های تجدیدپذیر تامین کنند و با هماهنگی ها انجام شده و تقسیم کار صورت گرفته است به طوری که ادارات دولتی 10 مگاوات به انرژی های خورشیدی تجهیز شده اند که شهر تهران رکورددار کشور است.
وی ادامه داد: پیش بینی می کنیم شهر تهران تا پایان سال و یا قبل از پیک سال آینده به 50 مگاوات برسد البته این اعداد ظرفیت های خورشیدی مختلف و به صورت نقطه ای و این ویژگی را دارد که میزان انرژی در نقاط مختلف است.
به گفته وی این ۱۰ مگاوات بسیار ارزشمنده زیرا در محل مصرف ایجاد می شود و حجم گسترده ای در شهر تهران انجام شده است و بالاترین میزان انرژی خورشیدی کشور در شهر تهران نصب شده است.
ناظریان اضافه کرد: با توجه به ظرفیت مناسسبی که در تهران وجود دارد پیش بینی می کنیم تا ۱۵۰۰ مگاوات نیروگاه بامی در تهران احداث شود.
وی در رابطه با خاموشی های زمستانه گفت: خوشبختانه سوخت مایع نیروگاهی وضعیت مناسبی دارد و با توجه به اینکه در دوره زمستان، شبکه با دوره کمباری مواجه است، مشکلی نخواهیم داشت.
وی ادامه داد: در زمستان نیاز مصرف انرژی برق به دلیل عدم استفاده از سامانههای سرمایشی تقریباً ۴۰ درصد کمتر از بار تابستان است. این عدد در شهر تهران بالغ بر ۲۰۰۰ مگاوات میباشد، که نشان میدهد از منظر توان تولید نیروگاهی مشکلی نداریم.
مدیر عامل توزیع برق تهران بزرگ اضافه کرد: نکته کلیدی تأمین سوخت مورد نیاز نیروگاههاست. در صورتی که سوخت نیروگاهها تأمین شود، هیچ مشکل و محدودیتی در تأمین برق برای مردم نخواهیم داشت و در صورتی که سوخت نیروگاهی به صورت مستمر تامین شود در زمستان مشکلی نخواهیم داشت.
نظر شما