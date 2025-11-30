به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا افشاری فر، صبح یکشنبه در جشنواره هفته پژوهش در فارس، با اشاره به اهمیت پژوهش و فناوری در رشد پایدار کشور گفت: هفته پژوهش یک رویداد نمادین نیست و نباید چنین تلقی شود؛ این هفته فرصتی است تا پژوهش و فناوری مورد بررسی قرار گیرد و هر فرد، به اندازه توان و تخصص خود، در جهت توسعه و به‌کارگیری پژوهش‌ها برای رفع نیازهای کشور گام بردارد.

وی افزود: مسئولان باید در تصمیم‌گیری‌های کلان خود بر اساس پژوهش‌های انجام شده عمل کنند و بررسی شود که صنایع تا چه میزان از پژوهش حمایت کرده و تا چه حد به مراکز تحقیقاتی کمک رسانده‌اند. نکته مهم این است که باور قلبی داشته باشیم هیچ جامعه‌ای بدون تکیه بر پژوهش نمی‌تواند مسیر ترقی پایدار را طی کند.

افشاری‌فر با اشاره به نقش دانشگاه‌ها در گذر زمان اظهار کرد: دانشگاه از نهاد آموزشی نسل اول به دانشگاه پژوهش‌محور نسل دوم، سپس دانشگاه کارآفرین نسل سوم و در نهایت دانشگاه مسئله‌محور نسل چهارم تحول یافته است. با این حال، در ایران و به ویژه در استان فارس، پژوهش با چالش‌هایی چون بحران آب، فرونشست زمین، ناترازی انرژی و مشکلات اجتماعی روبه‌روست که حل آن‌ها نیازمند تلاش و همت جامعه دانشگاهی است.

وی ادامه داد: مطالعات دانشگاهی برای یافتن راه‌حل‌های مؤثر افزایش یافته و لازمه موفقیت در این مسیر، برخورداری از دانشگاهی پاسخگو و مسئله‌محور است. برای تحقق این هدف، وجود الزامات و امکانات لازم ضروری است؛ مسئولان در سطح قانون‌گذاری و اجرایی باید حمایت از دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی را در اولویت قرار دهند تا این نهادها بتوانند در مسیر ارائه راه‌حل‌های علمی گام بردارند.

رئیس دانشگاه شیراز ضعف در قوانین، نبود اعتماد متقابل و فقدان سازوکار مناسب برای ارتباط مؤثر میان دانشگاه، مراکز پژوهشی و صنعت را از چالش‌های مهم این حوزه دانست و تأکید کرد: استان فارس با تنوع اقلیمی، منابع ارزشمند و مراکز علمی توانمند، شایستگی دستیابی به جایگاه مطلوب علمی و فناورانه را دارد. تحقق این امر نیازمند ارتباط منسجم میان دانشگاه، صنعت و بخش دولتی است که می‌تواند نقش مهمی در حل مشکلات استان ایفا کند.

افشاری‌فر ضمن اشاره به برنامه‌های پیش‌روی دانشگاه شیراز برای ورود مؤثر به حل مسائل استان گفت: برای تحقق این هدف، راهکارهای مختلفی در نظر گرفته شده است.

وی شعار هفته پژوهش امسال را «سرمایه‌گذاری در تولید با پشتوانه فناوری و پژوهش» اعلام کرد و آن را گامی در جهت پیوند میان علم، صنعت و توسعه ملی دانست.

حل مشکلات فارس با همدلی مراکز علمی و تقویت پیوند دانشگاه و صنعت میسر است

رئیس دانشگاه شیراز، بر اهمیت هم‌افزایی در اکوسیستم علمی استان تأکید کرد و گفت: ما معتقدیم که بخش قابل توجهی از مسائل و چالش‌های استان فارس از طریق همدلی و همکاری میان مراکز آموزش عالی و پژوهشی استان قابل حل و فصل است. در این راستا، تقویت پیوند میان دانشگاه و صنعت یک ضرورت انکارناپذیر است.

وی در ادامه به راهکارهای عملیاتی برای همسوسازی پژوهش با نیازهای استان اشاره کرد و افزود: طرح واگذاری مأموریت‌های مشخص به دانشگاه‌ها و جهت‌دهی هدفمند پایان‌نامه‌ها به سمت حل این مسائل می‌تواند رویکردی مناسب در این زمینه باشد.

رئیس دانشگاه شیراز همچنین به یکی از مهم‌ترین چالش‌های ساختاری کشور اشاره کرد: سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی که در حال حاضر در حد نیم درصد قرار دارد، باید با تلاش مضاعف افزایش یابد. پی یادآور شدند که مقام معظم رهبری در دهه‌های مختلف بر لزوم افزایش سهم آموزش عالی از تولید ناخالص ملی تأکید داشته‌اند. اجرای دقیق قانون یک درصد (تخصیص بودجه پژوهشی) نیز می‌تواند گام مؤثری در رفع این نقیصه باشد.

افشاری‌فر بر بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت‌های قانونی موجود تأکید کرد و افزود: استفاده بهینه از قانون جهش تولید دانش‌بنیان و مشوق‌های مرتبط با آن، می‌تواند بستر مناسبی برای تجاری‌سازی و ورود فناوری به چرخه تولید فراهم سازد.