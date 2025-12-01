به گزارش خبرگزاری مهر، حیدرعلی زاهدیان‌نژاد ظهر دوشنبه در یک نشست تخصصی با اشاره به قابلیت‌های گسترده فارس در کشاورزی، باغداری و تولیدات بومی گفت: استان فارس با برخورداری از تنوع محصولات، اقلیم‌های گوناگون و وجود روستاهای هدف گردشگری، یکی از مهم‌ترین مناطق کشور برای توسعه گردشگری کشاورزی محسوب می‌شود.

وی افزود: این نوع گردشگری که شامل بازدید از شاخه‌های امور دامی و طیور، آبزیان، گلخانه‌ها و باغات است، علاوه بر ایجاد فرصت‌های اقتصادی نوین، نقش مهمی در معرفی فرهنگ بومی، مهارت‌های سنتی و سبک زندگی کشاورزی دارد.

زاهدیان‌نژاد با تأکید بر ضرورت همکاری مشترک میان مجموعه گردشگری استان و سازمان نظام مهندسی کشاورزی بیان کرد: همکاری بین دستگاهی، گامی اساسی برای سامان‌دهی و استانداردسازی فعالیت‌های مرتبط با گردشگری تخصصی و تجربه‌محور و زمینه‌ساز آموزش بهره‌برداران، تعیین ضوابط صدور مجوزها و شناسایی محورهای پایلوت گردشگری کشاورزی خواهد شد.

سرپرست معاونت گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس با بیان اینکه گردشگری کشاورزی یکی از الگوهای نوین توسعه پایدار در مناطق روستایی است، گفت: با برنامه‌ریزی هدفمند، توانمندسازی بهره‌برداران و مشارکت بخش خصوصی، فارس می‌تواند به یکی از قطب‌های اصلی این حوزه در کشور تبدیل شود.

وی بر استمرار برگزاری نشست‌های تخصصی و تشکیل کارگروه مشترک برای تسریع در تدوین تفاهم‌نامه و اجرای طرح‌ها تأکید کرد.