کارگاه سواد رسانه با محوریت هوش مصنوعی در لارستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه آموزشی یک‌روزه سواد رسانه با محوریت «هوش مصنوعی» به همت اداره تبلیغات اسلامی لارستان و با همکاری مرکز آفرینش‌های ناحیه مقاومت سپاه این شهرستان برگزار شد.

این کارگاه با حضور ۱۱۰ نفر از مبلغان و کنشگران فرهنگی از شهرستان‌های لارستان، خنج، گراش و جویم برگزار شد و شرکت‌کنندگان با مباحث نوین رسانه‌ای و ظرفیت‌ها و کاربردهای هوش مصنوعی در حوزه فرهنگ و تبلیغ دینی آشنا شدند.

حجت‌الاسلام اقبالی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی لارستان و دبیر اجرایی این کارگاه، با تأکید بر ضرورت ارتقای سواد رسانه‌ای فعالان فرهنگی گفت: شناخت دقیق فضای مجازی و فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی برای کنشگران فرهنگی امری ضروری است تا بتوانند در مسیر تبلیغ و ترویج ارزش‌های اسلامی نقش موثرتری ایفا کنند.

وی افزود: بهره‌گیری هوشمندانه از ابزارهای نوین رسانه‌ای می‌تواند قدرت اثرگذاری پیام‌های فرهنگی و دینی را افزایش دهد و زمینه ارتباط مؤثرتر با نسل جوان را فراهم کند.

این کارگاه آموزشی در قالب طرح «ربّیون» و با عنوان دوره تقویت کنشگران فرهنگی رسانه برگزار شد و با هدف توانمندسازی فعالان فرهنگی جنوب استان فارس، با استقبال گسترده شرکت‌کنندگان همراه بود.