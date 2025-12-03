  1. استانها
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۱۸

طرح دستیار فناور،سکوی پرتاب دانشجویان به دنیای دانش‌بنیان است

شیراز- رئیس پارک علم و فناوری فارس، از موفقیت طرح «دستیار فناور» در فارس خبر داد و گفت: این طرح دانشجویان را در محیط شرکت‌های دانش‌بنیان قرار می‌دهد و منجر به اشتغال مستقیم آنان می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، امین‌رضا ذوالقدر، عصر چهارشنبه در رویداد فرصت‌های شغلی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور ضمن تقدیر از همکاری کمیته امداد، به تشریح سابقه طرح پرداخت و گفت: طرح «دستیار فناور» فعالیت خود را سه سال پیش از پارک علم و فناوری فارس آغاز کرد و به دلیل موفقیت‌های به دست آمده، در سال‌های بعدی به صورت ملی اجرا شد.

وی ادامه داد: هدف اصلی این طرح فراهم کردن محیطی واقعی برای دانشجویان و کارورزان در شرکت‌های دانش‌بنیان است.

ذوالقدر تأکید کرد که این برنامه فرصت‌های ارزشمندی را برای شرکت‌کنندگان ایجاد می‌کند و بسیاری از آن‌ها موفق به جذب و اشتغال مستقیم در این محیط‌ها می‌شوند.

