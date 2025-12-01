به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای تحقق چشمانداز شهری مدرن و پایدار، تفاهمنامه همکاری چندجانبهای با هدف پیادهسازی شهر نمونه پایدار و هوشمند در کلانشهر شیراز، میان ۵ نهاد محوری شامل دانشگاه شیراز، شرکت توانیر، شرکت توزیع نیروی برق شیراز، شهرداری شیراز و ادارهکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس منعقد شد.
این تفاهمنامه که بیانگر عزم مشترک برای ایجاد همافزایی علمی، اجرایی، فناورانه و نوآورانه است، در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان فارس، با حضور معاون پژوهشی وزارت علوم، استاندار فارس و جمعی از مسئولان ارشد استانی در دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه شیراز به امضای نمایندگان طرفین رسید.
بهرام همتینژاد، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز صبح دوشنبه در حاشیه مراسم امضای این تفاهمنامه با تأکید بر اهمیت این اقدام، آن را ضرورتی انکارناپذیر برای توسعه زیرساختهای هوشمند شهری، ارتقای چشمگیر بهرهوری انرژی، حرکت به سوی شهر پایدار و بهکارگیری فناوریهای نوین برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دانست.
وی در ادامه با بیان اینکه این تفاهمنامه بهمدت ۳ سال منعقد شده است، افزود: شرکت توانیر بهعنوان نماینده صنعت برق کشور، مسئولیت تعیین استانداردهای فنی، نظارت راهبردی و تسهیل جذب منابع ملی را پذیرفته؛ شرکت توزیع برق شیراز بهعنوان مجری اصلی، متعهد به پیادهسازی عملیاتی، نصب، راهاندازی و نگهداری پروژههای هوشمندسازی در شبکه توزیع شهر است؛ دانشگاه شیراز نمایندگی حوزه دانش، پژوهش و تربیت نیروی انسانی متخصص را بر عهده دارد و باهدف ارائه دانش فنی، مطالعات علمی و توسعه راهکارهای نوآورانه همکاری میکند؛ شهرداری شیراز تسهیلات اجرایی، فضاسازی مناسب و هماهنگی با نهادهای محلی را فراهم خواهد کرد و ادارهکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس نیز توسعه بسترهای ارتباطی امن، تبادل دادهها، پیادهسازی فناوریهای هوشمند و تضمین امنیت سایبری را متولی خواهد بود.
همتینژاد ازجمله اهداف عملیاتی این تفاهمنامه را برنامهریزی هوشمند شهری و ارتقای مشارکت شهروندان برای دستیابی به الگویی بهتر از زندگی عنوان کرد و افزود: توسعه و یکپارچهسازی هوشمند انرژیهای تجدید پذیر متناسب با ظرفیت شبکههای توزیع، توسعه هوشمندسازی «مشاغل سبز» ازجمله مدیریت پسماند، بازیافت، حملونقل پاک و توسعه انرژی پاک، طراحی و اجرای پروژههای پایلوت هوشمندسازی شبکه برق در مناطق منتخب شیراز برای الگوسازی، توسعه ایستگاههای شارژ هوشمند خودروهای برقی، ترویج احداث ساختمانهای هوشمند و مقاوم در برابر چالشهای انرژی، استقرار فناوریهای هوشمند مدیریت یکپارچه آب و انرژی و راهاندازی پلتفرم دیجیتال مشارکت شهروندان از دیگر اهداف امضای این تفاهمنامه است.
معاون پژوهشی دانشگاه شیراز بهکارگیری هوش مصنوعی و اینترنت اشیا (IoT) در مدیریت انرژی اماکن، توسعه سامانههای مدیریت مصرف مبتنی بر دادههای لحظهای و الگوریتمهای پیشبینی، ارتقای تابآوری شبکه برق از طریق تحلیل دادههای مصرف، آموزش و توانمندسازی نیروی متخصص در حوزههای شبکههای هوشمند، ایجاد بستر امن تبادل داده بین نهادها با رعایت حریم خصوصی، توسعه زیرساختهای ارتباطی و دادهای شهر هوشمند نظیر فیبر نوری و IoT و ارتقای امنیت سایبری، تسهیل دسترسی طرفین به سامانههای دیجیتال و داشبوردهای تحلیلی مشترک برای پایش و تصمیمسازی هوشمند و همچنین اجرای آبیاری هوشمند و روشنایی هوشمند در فضاهای عمومی شهری را بهعنوان دیگر اهداف این سند مهم برشمرد.
