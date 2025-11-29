  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۶

آیا دمشق به حمله اسرائیل به «بیت جن» واکنش نظامی نشان خواهد داد؟

نماینده دائم سوریه در سازمان ملل به حمله رژیم صهیونیستی به بیت جن در ریف دمشق واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، ابراهیم علبی نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد حمله رژیم صهیونیستی به «بیت جن» در ریف دمشق را محکوم و تاکید کرد سوریه در سطوح مختلف اقدام خواهد کرد و طبق عرف بین‌الملل به این حمله پاسخ خواهد داد.

وی گفت: سوریه در سطوح مختلف در حال اقدام کردن است و در دام تحریکات اشغالگران نخواهد افتاد بلکه به شیوه‌های به رسمیت شناخته شده در سطح بین‌المللی پاسخ خواهد داد و محافظت از مردم سوریه را اولویت اصلی خود می‌داند.

علبی تاکید کرد: سوریه در سطح دیپلماتیک برای منزوی کردی کردن اسرائیل در سطح بین‌المللی و قطع حمایت متحدانش تلاش خواهد کرد. سفیر اسرائیل در نشست اخیر شورای امنیت به مواضع ۱۵ کشور گوش داد که حملات اسرائیل را محکوم و بر ضرورت حفظ یکپارچگی سوریه و احترام به حاکمیت آن تاکید کردند. تلاش می‌شود مأموریت نیروهای پاسدار صلح وابسته به سازمان ملل تمدید شود تا امنیت و ثبات در خطوط تماس برقرار شود.

نماینده سوریه گفت: پاسخ مستقیم نظامی به این اقدام اسرائیل اکنون در دستور کار نیست و تلاش‌ها در میدان و محافل بین‌المللی برای اثبات پایبندی سوریه به توافقنامه توقف درگیری سال ۱۹۷۴ و قطعنامه‌های شورای امنیت ادامه دارد و این مسئله بیشتر از پاسخ نظامی مستقیم برای اسرائیل آزار دهنده است.

    • IR ۲۱:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      0 0
      پاسخ
      فعلا ریس دمشق بااسراایل دوست است چه واکنشی نشان بدهد اگر نظرتون جنگ باشد نه توانش دارد نه حرفی میزند

