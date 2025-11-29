پاسالار: کانون پرورش فکری نهادی اثرگذار در شناسایی استعداد کودکان است

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار ظهر شنبه در دیدار «امیر محمدپور» معاون توسعه مدیریت و منابع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور با قدردانی از حضور و اقدامات ارزشمند کانون پرورش فکری، بر اهمیت و اولویت‌دار بودن مسائل فرهنگی و نقش بی‌بدیل آن در پرورش نسل آینده‌ساز کشور تأکید کرد.

فرماندار عسلویه اظهار کرد: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به عنوان یک نهاد تخصصی و اثرگذار، ظرفیت بی‌نظیری در شناسایی و شکوفایی استعدادهای کودکان و نوجوانان دارد.

وی گفت: مجموعه فرمانداری شهرستان عسلویه آماده است تا در چارچوب قوانین و با استفاده از تمامی امکانات، از برنامه‌های سازنده این نهاد فرهنگی حمایت و برای اجرایی کردن آنها در سطح شهرستان همکاری لازم را به عمل آورد.

در این دیدار که با حضور مدیر کا کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر برگزار شد گزارشی از مهمترین برنامه‌ها، طرح‌ها و اهداف این نهاد در حوزه‌های فرهنگی، هنری و ادبی برای قشر کودک و نوجوان ارائه شد. و دو طرف برای تعمیق و گسترش فعالیت‌های فرهنگی به نفع کودکان و نوجوانان شهرستان عسلویه تاکید کردند.