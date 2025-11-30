به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیپور صبح یکشنبه در حاشیه این برنامه اظهار کرد: تستهای سرمی تشخیص مشمشه در قالب برنامه پایش دورهای این بیماری، بهصورت منظم در واحدهای پرورش اسب انجام گرفته است.
وی افزود: این برنامه ملی، هرساله و بهصورت هر شش ماه یکبار در سطح استان و شهرستانها اجرا میشود تا هرگونه آلودگی احتمالی در سریعترین زمان ممکن شناسایی شود.
احمد علیپور عنوان کرد: مشمشه از جمله بیماریهای باکتریایی واگیر و بسیار خطرناک است که عمدتاً در تکسمیها مشاهده میشود و به دلیل اهمیت بهداشتی و اقتصادی، در فهرست بیماریهای تحت کنترل دامپزشکی قرار دارد. انجام تستهای غربالگری در اسبهای موجود در واحدهای پرورشی، از اقدامات مستمر دامپزشکی برای تشخیص زودهنگام، رصد دقیق و جلوگیری از انتشار بیماری است.
این مقام مسئول با تأکید بر تداوم این برنامهها اعلام کرد: پایش و نمونهگیری منظم، نقش مهمی در ارتقای سطح سلامت اسبها و حفظ سرمایه دامی منطقه دارد و این اداره مطابق تقویم ملی، اجرای دقیق این طرحها را در دستور کار خود دارد.
