کمبود شدید اعتبارات در حوزه فعالیت کانون پرورش فکری استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر علیزاده برمی صبح دوشنبه در دیدار با مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان سمنان به میزبانی دفتر خود با اشاره به کمبود شدید نیرو و اعتبارات در حوزه فعالیت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان سمنان، بیان کرد: این نهاد فرهنگ ساز است و انسان و اندیشه تربیت می‌کند لذا کمبودها زیبنده آن نیست.

وی با بیان اینکه رفع مشکلات کمبود اعتبار و نیرو در مجموعه کانون پرورش فکری باید مد نظر قرار گیرد، تاکید کرد: با رفع این کمبودها است که می‌توانیم امیدوار باشیم برنامه‌های فرهنگی و تربیتی خوبی در سطح استان سمنان و شهرستان دامغان اجرا شود.

تقویت نهادهای فرهنگی

عضو خانه ملت با بیان اینکه تقویت نهادهای فرهنگی به تقویت جامعه منجر می‌شود، گفت: خواسته‌ها و مطالبات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان می‌بایست به صورت جدی پیگیری و رفع شود.

علیزاده برمی خواستار ارتقای کمی و کیفی فعالیت‌ها و رفع کمبود شدید اعتبارات کانون پرورش فکری شد و گفت: تعیین تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی یکی دیگر از معضلات کانون پرورش فکری است که می‌بایست مدیران ارشد درباره این امر نیز ترتیب اثر دهند تا بتوانیم ارتقای خدمات این نهاد را شاهد باشیم.

وی با اشاره به فعالیت‌های تربیتی و فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در بستر جامعه، گفت: یکی از دلایلی که برای ما کانون پرورش فکری اهمیت دارد این است که نهادی محتوا گرا در عرصه فرهنگ است و لذا این موضوع در جان نونهالان و نوجوانان و کودکان ما رخنه می‌کند و از این بابت باید این نهاد مورد حمایت قرار گیرد.

وجود ۳ مرکز در دامغان

مدیرکل کانون پرورش فکری استان سمنان نیز در این دیدار با بیان اینکه سه مرکز کانون در شهرستان دامغان فعالیت دارد، گفت: دو کانون پرورش فکری و یک مرکز سیار فرهنگی برای خدمت رسانی به روستاهای این شهرستان هم اکنون فعال است.

نبی الله خدابخشی در ادامه این نشست و با بیان اینکه بیش از دو هزار کودک و نوجوان دامغانی در این سه مرکز عضویت دارند، بیان کرد: با اطلاع رسانی و آگاهی دهی به خانواده‌ها می‌بایست تعداد این افراد را نیز بیشتر کنیم.

وی همچنین از فعالیت کانون پرورش فکری در بستر مجازی و استقبال خوب خانواده‌ها و کودکان در دوران کرونا خبر داد و بیان کرد: تاکید ما همواره به تولید محتوا و همچنین ترویج فرهنگ و اخلاق بین کودکان و نوجوانان عضو است همچنین مربیان کانون در این حوزه به‌صورت تخصصی به اجرای فعالیت می‌پردازند.

تعیین تکلیف نیروها

مدیرکل کانون پرورش فکری استان سمنان ادامه داد: حوزه کودک و نوجوان بسیار وسیع است و کانون پرورش فکری در این حوزه، فعالیت‌ها و برنامه‌های شاخصی را انجام می‌دهد که هرچند کمبودهای مادی و معنوی می‌تواند در کارها تأثیر گذارد؛ اما حرکت‌ها و فعالیت‌های در دست اجرا اثربخشی سازنده و ماندگاری برای جامعه دارد.

خدابخشی از مسائلی مانند تعیین تکلیف نیروهای کار معین کانون، سند ملکی مراکز حوزه‌ی دامغان، افزایش همکاری شهرداری و نهادهای فرهنگی با کانون پرورش فکری، توجه به مناطق محروم و کم‌برخوردار روستایی و اجرای فعالیت‌های مناسب در این مناطق از سوی کارشناسان و مربیان کانون با هدف برقراری عدالت اجتماعی و… به عنوان مهمترین مسائل و موضوعات کانون پرورش فکری استان سمنان یاد کرد.