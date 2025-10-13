معاون فرماندار عسلویه: کانون پرورش فکری کارگاهی برای پرورش خلاقیت است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم حسینی عصر دوشنبه در بازدید از مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر نخل تقی، بر نقش کلیدی این نهاد در شکوفایی استعدادهای نسل آینده تاکید کرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار شهرستان عسلویه در این بازدید از نزدیک در جریان فعالیتهای فرهنگی، هنری و ادبی کانون از جمله کتابخانه، کارگاههای نقاشی، قصهگویی و هنرهای دستی قرار گرفت.
حسینی در گفتوگو با کودکان و نوجوانان، اولیا و مسئولان کانون، کانون را «خانه دوم و کارگاهی بزرگ برای پرورش خلاقیت، ایمان و میهندوستی» خواند و افزود: شهرستان عسلویه به عنوان یک قطب اقتصادی و انرژی کشور، بیش از هر زمان دیگری نیازمند سرمایهگذاری جدی در حوزه فرهنگ و هنر است.
معاون فرماندار عسلویه در پایان، قول مساعد داد که حمایتهای لازم برای تقویت برنامههای فرهنگی و ارتقای کیفیت خدمات کانون به کودکان و نوجوانان در دستور کار قرار گیرد.
نظر شما