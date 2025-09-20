کانون پرورش فکری نقش مهمی در رشد فرهنگی و اجتماعی نسل آینده دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلاموالمسلمین عبدالرضا پورذهبی ظهر شنبه در دیدار با مدیرکل و کارکنان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان، با قدردانی از تلاشهای مستمر این مجموعه، فعالیتهای آن را ارزنده و تأثیرگذار در زمینه رشد فکری و فرهنگی نسلهای آینده دانست و گفت: کانون پرورش فکری با خدمات گسترده خود، نقش بسیار مهمی در تربیت نسل آینده کشور ایفا میکند و حمایت از این نهاد یک وظیفه جدی است.
وی با اشاره به مشکلات و موانع پیشروی کانون، قول داد که پیگیریهای لازم را برای رفع آنها انجام دهد و تسهیلاتی برای تسریع در روند حل مسائل موجود فراهم کند.
مدیرکل کانون پرورش فکری کردستان نیز در این دیدار با ارائه گزارشی از برنامهها و خدمات این نهاد در سال جاری، به اقدامات شاخص در حوزههای فرهنگی، هنری و اجتماعی اشاره کرد.
تولید آثار ملی و هنری در طول جنگ ۱۲ روزه
حمیدرضا گوهری گفت: کانون پرورش فکری همواره مأمنی مطمئن برای رشد فکری و هنری کودکان و نوجوانان بوده است و از ابتدای امسال، فعالیتهای گستردهای در زمینه پرکردن اوقات فراغت اعضا، برپایی موکب فرهنگی برای زائران اربعین در مرز باشماق، تولید آثار ملی و هنری مانند سرود، پویش نقاشی، انیمیشن و نماهنگ، و ارائه خدمات رایگان به اعضا در طول جنگ ۱۲ روزه انجام شده است.
وی همچنین به رویکردهای جدید کانون در جذب نیروی انسانی کارآمد و مقاومسازی مراکز اشاره کرد و افزود: کانون در تلاش است تا فضایی شاد، ایمن و مناسب برای کودکان و نوجوانان ایجاد کند.
گوهری بیان کرد: در همین راستا، از جمله اقدامات اخیر میتوان به کلنگزنی مرکز فرهنگی در شهرستان سقز و تلاشهای گسترده برای جذب اعتبارات و تجهیز مراکز اشاره کرد.
مدیرکل کانون پرورش فکری همچنین به برنامههای ویژه هفته ملی کودک (۱۵ تا ۲۱ مهر ۱۴۰۴) اشاره کرد و گفت: برای این ایام برنامههای متنوع و شاخصی پیشبینی کردهایم و امیدواریم که تمامی دستگاههای اجرایی استان در برگزاری این هفته با کانون همکاری کنند.
معاون فرهنگی و اجرایی کانون پرورش فکری کردستان نیز با تأکید بر اهمیت آموزش آموزههای دینی، بهویژه نماز به کودکان و نوجوانان، ضرورت آسیبشناسی در این حوزه را یادآور شد و افزود: فرهنگی کانون باید علاوه بر جنبههای آموزشی، تقویتکننده هویت دینی و ملی نسل آینده نیز باشد.
در پایان این دیدار، جمعی از کارشناسان کانون پرورش فکری پیشنهادهایی برای ارتقای سطح خدمات و افزایش کیفیت برنامهها مطرح کردند و بر لزوم توسعه این فعالیتها در سطح استان تأکید کردند.
