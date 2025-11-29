فرمانده سپاه اصفهان: بسیج مولفه اصلی قدرت ایران در جنگ۱۲روزه را رقم زد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مجتبی فدا، فرمانده سپاه صاحبالزمان (عج) استان اصفهان، عصر شنبه در جلسه شورای اداری استان با اشاره به نقش بیبدیل رهبری معظم انقلاب در هدایت کشور در روزهای حساس، گفت: در روز جمعه ۲۳ خرداد و شهادت شماری از فرماندهان، دشمن با جنگ روانی به دنبال ناامیدی ملت بود اما رهبر انقلاب با آرامش فرمودند رژیم صهیونیستی غلط زیادی کرده و یقهاش را خون شهدا خواهد گرفت؛ تنها سه ساعت بعد عملیات موشکی گسترده آغاز شد و ۱۲ ساعت بعد ضربه سنگینی به دشمن وارد آمد.
فرمانده ارشد سپاه در استان اصفهان، نقش مردم و بسیج را مهمتر از نیروهای مسلح در این پیروزی تاریخی دانست و افزود: روز حمله رژیم صهیونی در کمتر از چند ساعت بیش از ۴۰۰ نفر داوطلبانه به گلستان شهدا آمدند و اعلام آمادگی کردند. تاریخ ایران نشان میدهد هرگاه مردم در صحنه نبودند شکست خوردیم و هرگاه حضور داشتند پیروز شدیم.
وی با استناد به سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب، بسیج را شجره طیبه و حرکت ارزشمند ملی دارای انگیزههای الهی توصیف کرد و گفت: معظمله تأکید کردند نسل چهارم بسیج (نوجوانان) آماده به کار است و این حرکت باید نسل به نسل بالندهتر و قویتر شود. ایشان همه مسئولان را موظف کردند مانند یک بسیجی با ایمان و غیرت عمل کنند.
سردار فدا خاطرنشان کرد: در جنگ ۱۲ روزه، ۱۲ هزار سوله، مناطق حاشیهای، مراکز صنعتی و شهرهای حساس استان با کمک نیروهای داوطلب بسیج، نیروی انتظامی و دستگاههای اطلاعاتی بهطور کامل پایش شد؛ ایست و بازرسیهای مردمی برقرار و دهها نفوذی و عامل رژیم صهیونیستی در استان دستگیر شدند.
فرمانده سپاه صاحبالزمان (عج) اصفهان با تأکید بر اینکه تهدیدات رژیم صهیونیستی پایان نیافته، اضافه کرد: ذخیره موشکی ما خوب، تولید بهروز و روحیه نیروها عالی است؛ فقط نیاز به گسترش، پراکندگی و کوچکسازی واحدها داریم. ترس از جنگ نباید در دل هیچکس راه یابد؛ ما هشت سال دفاع مقدس را با پیروزی پشت سر گذاشتیم و در ۱۲ روز، دشمن را به جایی رساندیم که ترامپ گفت دروازههای جهنم به روی تلآویو باز شده است.
سردار فدا با رد هرگونه رقابت میان بسیج و دستگاههای دولتی، تصریح کرد: بسیج رقیب هیچ دستگاهی نیست مکمل، همافزا و مشاور همه مدیران است. در جنگ، سازندگی، سیل، زلزله و محرومیتزدایی همیشه کنار دولت و مردم بوده است.
وی به عملکرد بسیج استان اصفهان در هفته بسیج امسال پرداخت و گفت: مشارکت در احداث نیروگاههای کوچک و بزرگ مقیاس خورشیدی، آسفالت صدها کیلومتر جاده روستایی، تحویل ۱۲۵ واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد، مرمت ۴۶۷ منزل محرومان، آبرسانی به ۶۵ روستای فاقد آب آشامیدنی و دهها پروژه عمرانی و خدمترسانی از جمله خدمات نیروهای بسیجی استان است.
فرمانده سپاه صاحبالزمان (عج) با نقل کلام امام خمینی (ره) که اگر از بسیج غفلت کنیم به ملت خیانت کردهایم و تأکید رهبر انقلاب مبنی بر اینکه بسیج هر جا کشور نیاز داشته باشد بیمزد و بیمنت وارد میدان میشود، از همه مدیران خواست ظرفیت عظیم بسیج را بهعنوان مؤلفه اصلی قدرت نظام به کار گیرند.
