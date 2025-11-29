به گزارش خبرگزاری مهر، سردار طلایینیک با گرامیداشت شهدای وزارت دفاع و نقش برجسته شهید فخریزاده به عنوان «الگوی عینی دانشمند بسیجی»، گفت: در طول ۴۶ سال گذشته بسیج در عرصههای گوناگون نقشآفرینی تعیینکنندهای داشته و امروز نیز یکی از ستونهای اصلی امنیت، ثبات و پیشرفت کشور است.
وی با تبیین جایگاه بسیج در گام نخست انقلاب افزود: بسیج قدرتساز، مصونیتبخش و انسجامآفرین است؛ چنانکه در دفاع مقدس با ورود بسیجیان به جبهه، روند پیروزیها میسرشد و نقش بسیج در کنار ارتش و سپاه بهعنوان یک بازوی میدانی تعیینکننده تثبیت گردید.
معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی راهبردی وزارت دفاع. با اشاره به نقش ساختاری بسیج تصریح کرد: بسیج از نظر تشکیلاتی، مکمل و مقوم نهادهای کشور است؛ در حوزه دفاعی و امنیتی مکمل ارتش، سپاه و فراجا و در عرصههای غیرنظامی نیز جبرانکننده خلأهایی است که در ساختارهای اجرایی کشور ممکن است وجود داشته باشد.
سردار طلایینیک در ادامه به نقش ویژه بسیج وزارت دفاع اشاره کرد و گفت: در جنگ ۱۲ روزه اخیر، بسیجیان وزارت دفاع در عرصههای امنیتی، خدماتی و صنعتی، حضور فعال، مؤثر و شبانهروزی داشتند و در تأمین نیازهای آمادی و پشتیبانی نیروهای مسلح عملکردی درخشان از خود بهجا گذاشتند.
وی با تبیین الزامات گام دوم انقلاب، مأموریتهای بسیج را در سه محور «صیانت از موجودیت و امنیت ملی»، «تقویت پیشرفت ملی» و «مقابله با توطئههای دشمن» برشمرد و گفت: در شرایطی که دشمن با جنگ روانی در پی توقف مسیر رشد ایران است، بسیج باید در تربیت اجتماعی، صیانت از هویت اسلامی-انقلابی، تقویت ماهیت مردمی نظام و ایجاد قدرت ترکیبی برای مقابله با جنگ ترکیبی نقشآفرینی فعال داشته باشد.
سخنگوی وزارت دفاع همچنین به ویژگیهای «شخصیت بسیجی» از نگاه امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب پرداخت و بر ایمان، معرفت، معنویت، اخلاص، اراده، سادهزیستی، اخلاق، خطرپذیری، ولایتمداری و شهادتطلبی بهعنوان ده شاخص ممتاز یک بسیجی حقیقی تأکید کرد.
سردار طلایینیک در پایان خاطرنشان کرد: وزارت دفاع با اتکا به روحیه بسیجی در سختترین شرایط ظرفیتهای تولیدی، فناورانه و پشتیبانی دفاعی را حفظ و تقویت میکند و امروز این وزارتخانه در بسیاری از عرصهها حتی از ظرفیتهای پیش از جنگ تحمیلی اخیر نیز پیشی گرفته است.
