به گزارش خبرنگار مهر، مجید ذکریائی فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ظهر دو شنبه در جریان سفر کاری به کرمانشاه از پاسگاه ویژه منابع طبیعی این شهرستان بازدید کرد و وضعیت تجهیزات، اتاق اطفای حریق، روند عملیات پیشگیرانه و آمادهباش نیروهای حفاظتی را ارزیابی نمود.
وی عملکرد پاسگاه را نتیجه تلاش مستمر، تعهد و هماهنگی قابل قبول نیروهای عملیاتی دانست و بر ضرورت پشتیبانی پایدار و انسجام ارتباطی میان واحدهای حقوقی و پاسگاهها تأکید کرد.
جبار ولیپور رئیس منابع طبیعی شهرستان کرمانشاه نیز حضور میدانی مدیران را عامل ایجاد شناخت دقیق از شرایط و زمینهسازی برای تصمیمگیریهای اجرایی مؤثر دانست.
وی آتشسوزی عرصههای طبیعی را یکی از مهمترین چالشهای زیستمحیطی شهرستان عنوان کرد و گفت تقویت انگیزه نیروها، همکاری دستگاههای اجرایی، تبادل اطلاعات و گسترش ارتباطات بینبخشی از الزامات کنترل بحران حریق است.
تأکید بر مشارکت جوامع محلی و رفع چالش آتشسوزی عرصهها
در حاشیه این بازدید، جبار ولیپور رئیس منابع طبیعی شهرستان کرمانشاه حضور میدانی مدیران را مؤثر دانست و گفت: مشاهده مستقیم مشکلات و دغدغهها زمینه اتخاذ تصمیماتی را فراهم میکند که در مرحله اجرا اثرگذاری واقعی خواهد داشت.
وی آتشسوزی عرصههای طبیعی را یکی از مهمترین چالشهای زیستمحیطی شهرستان عنوان کرد و افزود: مقابله مؤثر با این بحران نیازمند حمایت معیشتی و انگیزشی نیروها، همکاری دستگاههای اجرایی، تبادل اطلاعات و توسعه ارتباطات سازنده با مردم و نهادهای محلی است.
تنوع مأموریتها و لزوم برگزاری رزمایشهای تخصصی
دانشفیلی فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان کرمانشاه نیز با بیان گستردگی مأموریتهای پاسگاه ویژه کرمانشاه گفت: نیروهای حفاظت در بسیاری مواقع همزمان با وظایفی چون مهار آتشسوزی، مقابله با زمینخواری، جلوگیری از تعلیف بیرویه دام، تخریب کورههای زغال و کشف گیاهان ممنوعه روبهرو هستند و با تکیه بر وظایف قانونی این چالشها را مدیریت میکنند.
در پایان این بازدید، بر ضرورت برگزاری رزمایشهای تخصصی با مشارکت دستگاههای اجرایی مرتبط، سازمانهای مردمنهاد و جوامع محلی تابآور تأکید شد تا سطح آمادگی، سرعت واکنش و توان حفاظتی عرصههای طبیعی استان بیش از پیش تقویت شود.
نظر شما