به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسینعلی فعالی عصر شنبه در نشست راهبری و هماهنگی امور بانوان که در سالن اجتماعات فرمانداری نکا برگزار شد، با تشریح اقدامات انجامشده در حوزههای فرهنگی و اجتماعی اظهار داشت: طی ماههای اخیر، همایشهای جوانی جمعیت با هدف ارتقای سطح آگاهی و اقناعسازی فرهیختگان، فرهنگیان و سایر اقشار تأثیرگذار برگزار شده است.
وی ضمن اشاره به برنامهریزیهای صورتگرفته در عرصه فناوریهای نوین افزود: تاکنون ۱۰ عنوان برنامه تخصصی مرتبط با هوش مصنوعی در سطح شهرستان نکا اجرا شده که نقش قابل توجهی در توسعه دانش عمومی و توانمندسازی مخاطبان داشته است. همچنین در راستای تبیین مباحث مرتبط با جوانی جمعیت، شبکه بهداشت و درمان شهرستان طی هفتههای اخیر روزهای دوشنبه میزبان نشستها و کارگاههای آموزشی ویژه این موضوع بوده است.
رئیس تبلیغات اسلامی نکا با بیان اینکه نشستهای بصیرتی پیرامون هوش مصنوعی، جهاد تبیین و جوانی جمعیت از برنامههای محوری این سازمان بهشمار میرود، خاطرنشان کرد: استمرار این فعالیتها میتواند زمینه ارتقای بینش و افزایش آگاهی عمومی در حوزههای مختلف فرهنگی و اجتماعی را فراهم کند.
حجتالاسلام فعالی در پایان با تأکید بر ضرورت همافزایی دستگاههای فرهنگی و اجرایی و بهرهگیری از ظرفیتهای شورای راهبری افزود: انتظار میرود مجموعه اقدامات انجامشده منجر به نتایج مثبت و مؤثر در سطح شهرستان شود.
