استاندار بوشهر: حول اصل منافع ملی و اهداف بلند کشور متحد باشیم

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست با جمعی از اساتید دانشگاه و اعضای بسیج اساتید استان بوشهر، با گرامی داشت مناسبت هفته بسیج و شهدای بسیجی و با ابراز خرسندی از جایگاه علمی فرزندان استان در سطح ملی، اظهار کرد: به عنوان یک بوشهری خرسندم که دانشگاه‌های ما و فرزندان این استان در رشته‌های مختلف جزو خوبانِ کشور هستند.

استاندار بوشهر با اشاره به سرعت تحولات جهانی افزود: در جهانی که سرعت تحولات علمی، تکنولوژی و اجتماعی آن، هر روز بیشتر می‌شود، هیچ جامعه و کشوری بدون تکیه بر دانشگاه نمی‌تواند مسیر توسعه پایدار را طی کند.

وی بسیج اساتید را حلقه اتصال دانشگاه و جامعه دانست و خاطر نشان کرد: این تشکل که از شجره طیبه بسیج است، می‌تواند با دغدغه‌مندی برای تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی (استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی)، نقش مؤثری در پیشرفت جامعه ایفا کند.

زارع با تشریح رویکرد مدیریت ارشد استان در مواجهه با چالش‌ها تصریح کرد: از سال گذشته تلاش ما بر این بوده تا نظام مسائل استان را بر اساس نظرات کارشناسان، متخصصان و نخبگان احصا کنیم و بر اساس آنها برنامه ریزی و اقدام کنیم.

استاندار بوشهر تصریح کرد: نقش شما استادان دانشگاه‌ها فراتر از تربیت نیروی متخصص است. شما سازندگان ذهن‌هایی هستید که فردا مسئولیت تصمیم سازی، مدیریت و نوآوری را بر عهده خواهند داشت.

زارع با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب، خاطرنشان کرد: برای اقتدار ملی همه باید کنار هم باشیم، اتحاد و انسجامی که پس از حوادث اخیر در ملت ایران پدید آمد، نیازمند حفظ و تقویت است، اگرچه سلیقه‌های مختلف وجود دارد، اما باید حول اصل منافع ملی و اهداف بلند کشور و انقلاب اسلامی متحد و منسجم باشیم.

وی افزود: بر این باور هستم که باید به دور از حاشیه‌ها، همگان دلسوزانه و متعهدانه برای ایجاد تحول و توسعه استان همت گماریم و با رویکرد وفاق ملی، نسبت به رفع کاستی‌ها در جهت بهبود وضعیت زندگی مردم تلاش کنیم.