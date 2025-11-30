به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح آخرین وضعیت منابع آب استان از کاهش بیسابقه بارشها در سال آبی جاری خبر داد و گفت: از ابتدای سال آبی جدید تاکنون در حدود ۷۰ روز هیچگونه بارندگی مؤثر در استان رخ نداده است و این شرایط کمسابقه، برنامهریزی برای تأمین آب بخشهای مختلف را با حساسیت بیشتری روبهرو کرده است.
وی خاطرنشان کرد: محدودیتهای احتمالی تأمین آب در سال زراعی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ با توجه به وضعیت منابع و مصارف سدها و حجم قابل برنامهریزی و بهرهبرداری از مخازن، از تابستان به ذینفعان و ذیمدخلان اطلاعرسانی شده بود تا بخش کشاورزی و دستگاههای مرتبط بتوانند متناسب با شرایط، تصمیمگیری کنند.
تصمیمگیری علمی برای کشت پیشِرو
مدیرعامل شرکت آب منطقهای بوشهر با اشاره به عملکرد سه سال گذشته گفت: در سه سال اخیر، با وجود عدم وقوع بارندگی مؤثر و ورودی کم به مخازن سدها، حقابههای محیطزیست و کشاورزی بهطور کامل و با مدیریت دقیق تأمین شده است و اجازه ندادیم که این شرایط سخت، به پایداری تولید لطمه بزند.
محمدی در ادامه و با اشاره به ضرورت تصمیمگیری علمی برای کشت پیشِرو اظهار داشت: برای تدوین الگوی آبیاری فصل جدید، ابتدا باید تدقیق پیشبینیها و تحلیلهای هیدرولوژیکی انجام شود تا تصمیمات، مبتنی بر دادههای واقعی و قابل اتکا باشد.
وی افزود: نهایت تلاش آب منطقهای این است که تأمین آب بهگونهای انجام شود که از بروز خسارت، بهویژه در اراضی زراعی جلوگیری شود؛ زیرا این اراضی عملاً به آبیاری روزانه وابسته هستند و کوچکترین اختلال میتواند به محصول آسیب وارد کند.
تصمیمگیری با مشارکت کشاورزان
مدیرعامل شرکت آب منطقهای بوشهر گفت: پس از نهاییشدن پیشبینیها، موضوع در کارگروه استانی ماده ۱۱ آب کشاورزی با حضور نماینده کشاورزان مطرح و برنامه آبیاری در آن کارگروه تصویب و برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
وی با تأکید بر اهمیت محصول استراتژیک گندم در استان افزود: برنامهریزی انجامشده عمدتاً برای تأمین نیاز آبی گندم است و اجرای آن منوط به شرایط بارش و آبگیری مخازن استان بهویژه سد رئیسعلی دلواری خواهد بود.
محمدی گفت: هدف ما این است که تصمیمگیریها با مشارکت کشاورزان و بر پایه دقیقترین اطلاعات انجام شود تا در شرایط نوسانی بارش، کمترین آسیب به تولید و معیشت بهرهبرداران وارد شود.
