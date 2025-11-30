فرماندار دشتی: تکمیل پانسیون پزشکان شهر شنبه تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح یکشنبه از روند اجرایی پانسیون پزشکان شهر شنبه بازدید کرد و در جریان آخرین مراحل پیشرفت این پروژه قرار گرفت.
مقاتلی در این بازدید با اشاره به اهمیت حضور مداوم پزشکان در منطقه، اظهار کرد: تکمیل این پانسیون نقش مهمی در بهبود ارائه خدمات درمانی و دسترسی بهتر مردم به پزشکان خواهد داشت.
وی با تأکید بر تسریع عملیات اجرایی، از دستگاههای متولی خواست با برنامهریزی دقیق، موانع احتمالی را رفع کرده و روند ساختوساز را با جدیت بیشتری دنبال کنند.
فرماندار دشتی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامهریزی صورتگرفته، این پانسیون تا پایان سال تکمیل و در اختیار پزشکان قرار خواهد گرفت تا شرایط برای ارائه خدمات هر چه مطلوبتر به مردم این بخش فراهم شود.
