  1. استانها
  2. بوشهر
۹ آذر ۱۴۰۴، ۸:۲۰

فرماندار دشتی: تکمیل پانسیون پزشکان شهر شنبه تسریع شود

فرماندار دشتی: تکمیل پانسیون پزشکان شهر شنبه تسریع شود

بوشهر- فرماندار شهرستان دشتی بر ضرورت تکمیل هرچه سریع‌تر پانسیون پزشکان برای حضور مستمر پزشکان و ارتقای خدمات درمانی منطقه تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح یکشنبه از روند اجرایی پانسیون پزشکان شهر شنبه بازدید کرد و در جریان آخرین مراحل پیشرفت این پروژه قرار گرفت.

مقاتلی در این بازدید با اشاره به اهمیت حضور مداوم پزشکان در منطقه، اظهار کرد: تکمیل این پانسیون نقش مهمی در بهبود ارائه خدمات درمانی و دسترسی بهتر مردم به پزشکان خواهد داشت.

وی با تأکید بر تسریع عملیات اجرایی، از دستگاه‌های متولی خواست با برنامه‌ریزی دقیق، موانع احتمالی را رفع کرده و روند ساخت‌وساز را با جدیت بیشتری دنبال کنند.

فرماندار دشتی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، این پانسیون تا پایان سال تکمیل و در اختیار پزشکان قرار خواهد گرفت تا شرایط برای ارائه خدمات هر چه مطلوب‌تر به مردم این بخش فراهم شود.

کد خبر 6672535

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها