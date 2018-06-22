به گزارش خبرنگار مهر، محمد چمکوری پیش از خطبههای امروز نماز جمعه بوشهر در جمع نمازگزاران اظهار داشت: شهید چمران نقشم همی در جنبش اسلامی و انقلاب ما داشت و الگویی برای همه جامعه دانشگاهی است.
وی با اشاره به نقشآفرینیهای شهید دکتر چمران در قالب جنگهای نامنظم در جبهههای دفاع مقدس خاطرنشان کرد: نام بسیج اساتید با نام شهید چمران گره خورده است.
رئیس سازمان بسیج اساتید استان بوشهر با اشاره به نقش این سازمان در مقابله با تهاجمهای فرهنگی در دانشگاهها، تصریح کرد: استادان انقلابی و مبارز فعالیتهای گستردهای در دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی دارند.
وی بر لزوم استفاده از ظرفیتهای بسیج اساتید در همه سطوح جامعه شد و بیان کرد: یکی از رسالت مهم بسیج اساتید را میتوان کمک به دولت در زمانهای مختلف به ویژه در زمان بحرانی عنوان کرد.
چمکوری ادامه داد: بسیج اساتید یکی از فرهیختهترین نهادهای علمی، فرهنگی محسوب میشود که برآیندی از تعهد و اخلاص فرهنگ بسیج و دانش و تخصص اساتید برجسته و اعضای هیئت علمی دانشگاهها است.
وی افزود: ۴۰۰ استاد بسیجی عضو بسیج اساتید استان بوشهر هستند که در تمام رشتههای دانشگاهی از علوم انسانی تا علوم پایه آمادگی خدمات رسانی به جامعه است.
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