به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان ظهر شنبه در دیدار با جعفر قادری نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی گفت: فارس از گذشته خاستگاه فرهنگ، معرفت، معنویت و تمدن اسلامی و ایرانی بوده و شیراز، شهری است که شاعرانی چون حافظ و سعدی در آن پرورش یافته‌اند. با این حال اقتضائات عصر جدید چالش‌های تازه‌ای پیش روی حوزه فرهنگ قرار داده و نیازمند برنامه‌ریزی مشترک و تعامل گسترده بین نهادهای فرهنگی است.

وی با تاکید بر اینکه هیچ نهادی به تنهایی نمی‌تواند بار سنگین فرهنگ را بر دوش بکشد، ادامه داد: هم‌افزایی رمز موفقیت فرهنگی است. زمانی که دستگاه‌ها کنار هم قرار گرفته‌اند، برکات آن در جامعه دیده شده است و امروز باید آموزش و پرورش، شهرداری‌ها، ارشاد، اوقاف، بسیج، حوزه‌های علمیه و تشکل‌های مردمی در یک مسیر مشترک حرکت کنند تا دغدغه‌های فرهنگی مردم پاسخ واقعی بگیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس افزود: کار فرهنگی باید میدان‌محور و مردم‌بنیان باشد، نهادها باید از موازی‌کاری پرهیز کرده و با تقسیم کار هوشمندانه پیش بروند و این اداره کل آماده است نقش محور هماهنگی و پشتیبانی میان دستگاه‌ها را بر عهده بگیرد.

حجت الاسلام ولدان با اشاره به جایگاه برجسته شیراز در هویت ایرانی گفت: شیراز پیشانی فرهنگ ایران است. اگر این شهر بدرخشد، ایران در افکار عمومی جهان جلوه‌ای عمیق‌تر می‌یابد و تقویت برنامه‌های اثرگذار در مساجد، حرم‌های مطهر، محلات و دانشگاه‌ها از اولویت‌های ما برای تبدیل شیراز به الگوی فرهنگی کشور است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس جوانان را موتور حرکت فرهنگی دانست و تصریح کرد: میدان باید به نیروهای مؤمن و خلاق جوان سپرده شود؛ تشکل‌های مردمی باید بیش از گذشته مورد حمایت قرار گیرند تا صدای آنان در جامعه شنیده شود و آینده فرهنگی شیراز را نسل جوان خواهد ساخت.