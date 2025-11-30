بسیج و سپاه در آمادگی کامل هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین نجات در گفتگویی با تأکید بر توان رزمی بالای قرارگاه ثارالله اظهار داشت: همه پاسداران و بسیجیان در آمادگی کامل هستند.

جانشین قرارگاه ثارالله سپاه ادامه داد: همه یگان‌ها و تجهیزات سپاه پاسداران در آمادگی صد درصدی قرار دارند و وضعیت آمادگی رزمی نیروهای ما نسبت به ابتدای جنگ تحمیلی اخیر، بسیار بهتر است.

وی تأکید کرد: رژیم صهیونیستی در آستانه سقوط است و صهیونیست‌ها هرچه بیشتر کشتار کنند، نفرت مردم جهان نسبت به آن‌ها بیشتر خواهد شد.

سردار نجات در پاسخ به این سوال که آیا تحرکات اخیر رژیم صهیونیستی بیانگر جنگ دیگری در منطقه است، گفت: رژیم صهیونیستی در حال دست و پا زدن است و همچنان‌که یک ساختمانِ در حال فروریختن، ممکن است به اطراف خود هم صدمه بزند، رژیم صهیونی هم چنین وضعیتی دارد؛ اما نهایتاً این رژیم نابود خواهد شد