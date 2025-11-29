  1. استانها
  2. ایلام
۸ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۰۳

حوادث رانندگی طی ۲۴ ساعت گذشته در ایلام ۵ کشته برجا گذاشت

ایلام - رئیس اورژانس استان ایلام گفت: حوادث رانندگی طی ۲۴ ساعت گذشته در ایلام ۵ کشته برجا گذاشته است.

حمید صفرپور در گفتگو با خبرنگار مهربا ابراز تاسف از وقوع حوادث متعدد در روز جمعه، از ثبت ۲۶۱ تماس با مرکز فوریت‌های پزشکی ۱۱۵ خبر داد.

وی اظهار داشت: در ۲۴ ساعت گذشته ۹۲ ماموریت در سطح استان توسط نیروهای اورژانس انجام شده که این عدد نزدیک به میانگین فعالیت‌های روزانه مرکز اورژانس ایلام است.

صفرپور افزود: در این ماموریت‌ها به ۹۸ مددجو خدمت ارائه شده است؛ از این تعداد ۳۹ نفر از مصدومان حوادث ترافیکی و ۵۹ نفر از بیماران و مصدومان غیرترافیکی بوده‌اند.

به گفته مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی ایلام بیشترین تماس‌ها در این روز مربوط به حوادث ترافیکی، بیمارهای قلبی، تنفسی و ضعف و بی‌حالی بوده است و از مجموع مددجویان، ۳۸ نفر توسط کارشناسان فوریت‌های پزشکی در محل مداوا و ۵۷ نفر نیز به مراکز درمانی منتقل شده‌اند.

صفرپور خاطرنشان کرد: در این ۲۴ ساعت، ۳۵ مورد حادثه ترافیکی رخ داده که ۱۹ مورد از آنها در مسیرهای مواصلاتی بین شهری و ۱۶ مورد در مناطق شهری بوده است.

وی ادامه داد: بالگرد اورژانس هوایی در روز گذشته ۳ سورتی پرواز برای نجات مصدمان و بیماران انجام داد که نقش پررنگی در نجات جان هم‌استانی‌های عزیز ایفا نمود.

رئیس اورژانس ایلام ضمن قدردانی از زحمات همکاران مرکز هدایت عملیات، اعزام و راهبری آمبولانس و عملیات اورژانس گفت: بدون‌شک پرسنل اورژانس پیش‌قراولان خدمت بی منت هستند و تلاش‌های این همکاران در حفظ جان بسیاری از این افراد نقش بسزایی داشته است؛ هرچند متاسفانه در حوادث ترافیکی روز گذشته، ۵ نفر به علت شدت جراحات فوت شدند.

