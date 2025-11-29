کاهش ۴۵ درصدی تخلفات رانندگان کامیون در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید صادق رسولی در گفتگو با خبرنگاران با تأکید بر اهمیت آموزش‌های تخصصی برای رانندگان بار و مسافر گفت و افزود: این دوره‌ها با هدف افزایش دانش و توانمندی رانندگان کامیون طراحی شده و محور اصلی آن آموزش رانندگی تدافعی است.



وی ادامه داد: رانندگی تدافعی جایگزین رانندگی پرخطر و تهاجمی می‌شود و باعث کنترل بهتر شرایط و کاهش تصادفات جاده‌ای می‌گردد. اغلب حوادث رانندگی به دلیل رفتارهای پرخطر مانند سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، انحراف از مسیر، عدم رعایت خطوط و استفاده از تلفن همراه رخ می‌دهد که به تخلفات متعدد و وقوع حوادث منجر می‌شود.



جانشین پلیس راه استان قم با اشاره به اهمیت رعایت تناژ مجاز بار کامیون‌ها گفت و افزود: حداکثر تناژ کامیون‌های میکسر باید ۲۶ تن باشد و در صورت عدم رعایت این محدودیت، رانندگان مشمول اعمال قانون می‌شوند. رعایت این مقررات نقش بسزایی در پیشگیری از حوادث و کاهش آسیب‌های جاده‌ای دارد.



وی افزود: آموزش‌های رانندگی تدافعی شامل مهارت‌های کنترل خودرو در شرایط مختلف، پیش‌بینی خطرات و رفتار صحیح در مواجهه با موقعیت‌های پرخطر است و موجب می‌شود رانندگان با آمادگی و مسئولیت بیشتری در جاده‌ها حاضر شوند.



سرهنگ رسولی خاطرنشان کرد: دوره‌های آموزشی با هدف توانمندسازی رانندگان و ارتقای فرهنگ ایمنی ترافیک برگزار می‌شود و همکاری رانندگان در این برنامه‌ها اثرگذاری قابل توجهی در کاهش تخلفات و تصادفات داشته است.



وی در پایان تأکید کرد و افزود: استمرار آموزش‌های تخصصی و پایبندی به مقررات رانندگی تدافعی از سوی رانندگان کامیون، گامی مهم در جهت کاهش حوادث جاده‌ای و افزایش ایمنی مسافران و سایر کاربران جاده‌ای است.