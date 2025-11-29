  1. استانها
۸ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۴۴

کاهش ۴۵ درصدی تخلفات رانندگان کامیون در قم

قم- جانشین پلیس راه استان قم گفت: شرکت رانندگان کامیون در دوره‌های آموزشی رانندگی تدافعی موجب کاهش ۴۵ درصدی تخلفات رانندگی این گروه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید صادق رسولی در گفتگو با خبرنگاران با تأکید بر اهمیت آموزش‌های تخصصی برای رانندگان بار و مسافر گفت و افزود: این دوره‌ها با هدف افزایش دانش و توانمندی رانندگان کامیون طراحی شده و محور اصلی آن آموزش رانندگی تدافعی است.

وی ادامه داد: رانندگی تدافعی جایگزین رانندگی پرخطر و تهاجمی می‌شود و باعث کنترل بهتر شرایط و کاهش تصادفات جاده‌ای می‌گردد. اغلب حوادث رانندگی به دلیل رفتارهای پرخطر مانند سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، انحراف از مسیر، عدم رعایت خطوط و استفاده از تلفن همراه رخ می‌دهد که به تخلفات متعدد و وقوع حوادث منجر می‌شود.

جانشین پلیس راه استان قم با اشاره به اهمیت رعایت تناژ مجاز بار کامیون‌ها گفت و افزود: حداکثر تناژ کامیون‌های میکسر باید ۲۶ تن باشد و در صورت عدم رعایت این محدودیت، رانندگان مشمول اعمال قانون می‌شوند. رعایت این مقررات نقش بسزایی در پیشگیری از حوادث و کاهش آسیب‌های جاده‌ای دارد.

وی افزود: آموزش‌های رانندگی تدافعی شامل مهارت‌های کنترل خودرو در شرایط مختلف، پیش‌بینی خطرات و رفتار صحیح در مواجهه با موقعیت‌های پرخطر است و موجب می‌شود رانندگان با آمادگی و مسئولیت بیشتری در جاده‌ها حاضر شوند.

سرهنگ رسولی خاطرنشان کرد: دوره‌های آموزشی با هدف توانمندسازی رانندگان و ارتقای فرهنگ ایمنی ترافیک برگزار می‌شود و همکاری رانندگان در این برنامه‌ها اثرگذاری قابل توجهی در کاهش تخلفات و تصادفات داشته است.

وی در پایان تأکید کرد و افزود: استمرار آموزش‌های تخصصی و پایبندی به مقررات رانندگی تدافعی از سوی رانندگان کامیون، گامی مهم در جهت کاهش حوادث جاده‌ای و افزایش ایمنی مسافران و سایر کاربران جاده‌ای است.

