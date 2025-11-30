  1. اقتصاد
سرپرست بانک پارسیان خبر داد؛

انضباط مالی بانک پارسیان؛ نقش‌آفرینی مؤثر در بازار بین‌بانکی

سرپرست بانک پارسیان گفت: این بانک در ادامه رویکرد حرفه‌ای خود در مدیریت منابع و مصارف، عملکردی پیشرو در بازار پولی ثبت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان، مجید باجلان با اعلام این خبر اظهار کرد: این بانک در ادامه رویکرد حرفه‌ای خود در مدیریت منابع و مصارف، عملکردی پیشرو در بازار پولی ثبت کرده است و نه‌تنها هیچ‌گونه اضافه‌برداشتی از بانک مرکزی نداشته، بلکه با اتکا به منابع داخلی و مدیریت فعال نقدینگی، نقش مهمی در تأمین نیازهای بازار پولی بین بانکی ایفا کرده است.

وی ادامه داد: همچنین بانک پارسیان طی دوره اخیر با تزریق هدفمند منابع به بازار بین‌بانکی و تامین نقدینگی برخی از بانک‌های خصوصی و تخصصی، به تعادل‌بخشی جریان نقدینگی در شبکه بانکی کمک کرده است.

سرپرست بانک پارسیان افزود: این اقدام بیانگر استحکام ساختار مالی، پایداری عملکرد و توانمندی این بانک در مدیریت دقیق منابع است. به گفته باجلان، بانک پارسیان علاوه بر تامین نقدینگی برخی بانک‌های کشور، با خرید اوراق منتشر شده از سوی دولت، همچنان بر تداوم سیاست‌های انضباط مالی و تقویت نقش‌آفرینی در ثبات بازار پول کشور تمرکز خواهد داشت.

