ماندگاری: رحمت الهی مشروط به رحم و انصاف میان مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمدمهدی ماندگاری در محفل معارفی حرم مطهر بانوی کرامت سخنرانی کرد و با اشاره به اهمیت حضور در مناسبتهای مذهبی همچون ایام فاطمیه، ماه مبارک رمضان، محرم و صفر و پیادهروی اربعین، این حضورها را «میثاقی با خدا و اهلبیت علیهمالسلام» دانست.
وی با بیان اینکه تعظیم شعائر الهی نشانه پایبندی به عهد بندگی خداست، افزود: هر بار که در این محافل شرکت میکنیم، در حقیقت پیمانی تازه با خدا و اولیای الهی میبندیم؛ همان عهدی که در دعای عهد هر صبح با امام زمان علیهالسلام تجدید میکنیم.
ماندگاری فهم و معرفت به معنی افزایش آگاهی نسبت به قوانین الهی و شناخت درست و نادرست، اطاعت به معنی عمل به واجبات و ترک محرمات، همراه با تبعیت از پیامبر و اولیای دین و استقامت به معنی پایداری در مسیر ایمان و مقاومت در برابر سختیها تا رسیدن به عاقبتبهخیری و شهادت را سه شرط اساسی برای پایبندی به عهد و میثاق با خدا و اولیای او برشمرد.
وی با اشاره به آیات قرآن کریم، تأکید کرد که رحمت الهی مشروط به رحم و انصاف میان مردم است و افزود: وقتی صاحبخانه به مستأجر، کارفرما به کارگر، مدیر به کارمند و ثروتمند به فقیر رحم نکند، چگونه میتوان از خداوند انتظار رحمت داشت؟
استاد حوزه و دانشگاه همچنین به اهمیت رعایت حقالناس، حجاب و عفت اجتماعی پرداخت و گفت: «هرگونه بیتوجهی به قوانین الهی، نقض میثاق با خدا و اهلبیت است. همانگونه که پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله و امام حسین علیهالسلام در شرایط سخت، بر رعایت حقوق مردم و اطاعت از خدا تأکید داشتند.
ماندگاری در ادامه با اشاره به مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور، خطاب به مسئولان گفت: «هر مسئول در جمهوری اسلامی باید بداند که جایگاه او با خون شهدا به دست آمده است. اگر خدمتگزار مردم باشد، عزت و توفیقش افزون خواهد شد و اگر خیانت کند، رسوا خواهد شد.»
وی در پایان با دعا برای تعجیل در فرج حضرت ولیعصر عجلاللهتعالیفرجهالشریف، از مردم خواست در کنار حضور در مناسبتهای مذهبی، سه شرط فهم، اطاعت و استقامت را رعایت کنند تا میثاق آنان با خدا و اهلبیت علیهمالسلام به نتیجه برسد و برکات الهی بر جامعه نازل شود.
