تبعات غیبت در ٢ رویداد؛ والیبال نشسته ایران به رده چهارم جهان سقوط کرد

به گزارش خبرنگار مهر، والیبال نشسته ایران که طی سه دهه گذشته صدرنشین رنکینگ جهانی بود، روندی نزولی در این رنکینگ دنبال می‌کند طوری که بعد از سقوط به رده دوم، حالا به رده چهارم تنزل پیدا کرده است.

در رده بندی جدید و به واسطه تغییر ایجاد شده در وضعیت امتیازی کشورها، مصر که بعد از جام جهانی آمریکا جایگاه ایران را در صدر رنکینگ جهانی گرفت کماکان با ٤٧١٤ امتیاز صدرنشین است.

در این رده بندی برزیل و بوسنی به ترتیب با ٤٢٩٧ و ٤١٥٠ دوم و سوم هستند، والیبال نشسته ایران هم با ٤٠٠٠ امتیاز در رده چهار قرار گرفته است.

این برای نخستین بار است که والیبال نشسته ایران به این رده جهانی سقوط کرده است چراکه تیم ملی کشورمان در ١٤ ماه اخیر و بعد از قهرمانی در پارالمپیک پاریس در هیچ رویدادی حاضر نبوده است.

طی این مدت مسابقات قهرمانی آسیا و جام جهانی در چین و آمریکا برگزار شدند اما تیم ملی ایران در هیچ یک شرکت نداشت و به ترتیب ٥٠٠ و ١٠٠٠ امتیاز آنها را از دست داد.

مسابقات قهرمانی آسیا مرداد گذشته در هانگژو برگزار شد، قرار بود به جای تیم ملی والیبال نشسته ایران که مدافع عنوان قهرمانی بود، تیم ب ایران به این رقابت‌ها اعزام شود که این اعزام لغو شد.

جام جهانی والیبال نشسته آمریکا هم مهر گذشته برگزار شد، غیبت والیبال نشسته ایران در این جام، فرصت را در اختیار مصری‌ها قرار داد تا به واسطه قهرمانی و کسب ١٠٠٠ امتیاز آن، برای اولین بار صدرنشین رنکینگ جهانی شوند.

بعد از جام جهانی آمریکا بود که تیم ملی والیبال نشسته ایران به عنوان پرافتخارترین تیم این رشته در جهان به رده دوم سقوط کرد و حالا جایگاهش به رده چهارم تنزل پیدا کرده است.