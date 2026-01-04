هادی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیگیری برنامه های آماده سازی تیم ملی والیبال نشسته و برنامه های پیش رو گفت: تا به امروز ۴ مرحله اردوی آماده سازی تشکیل داده ایم. از ۲۲ دی هم اردوی پنجم را در تهران آغاز می کنیم. همین روند تمرینی را تا پایان سال ادامه خواهیم داد.

وی ادامه داد: البته قرار است بهمن ماه در تورنمنت بین المللی به میزبانی مشهد شرکت کنیم. قزاقستان و روسیه دو تیم دعوت شده به این تورنمنت هستند. قزاقستان حضور در بخش مردان این تورنمنت را قطعی کرده اما برنامه ای برای اعزام تیم ملی بانوانش ندارد. روسیه هم هنوز پاسخ مثبت و نهایی خود را برای سفر به مشهد اعلام نکرده است. در هر صورت این تورنمنت همراه با اردویی که کنار آن خواهیم داشت، برنامه مان برای ماه آینده است.

سرمربی تیم ملی والیبال نشسته با تاکید بر اینکه مسابقات قهرمانی جهان و کسب سهمیه پارالمپیک مهمترین اولویت این تیم برای ماه های آینده است، خاطرنشان کرد: این رقابت ها تیر سال آینده در هانگژو برگزار می شود. مهمترین مسئله برای مان از حضور در این رقابت ها کسب سهمیه پارالمپیک است که فقط با تکرار قهرمانی دوره قبل میسر می شود. فقط یک سهمیه در این رقابت ها توزیع خواهد شد و مهم است که بتوانیم در فاصله دو سال مانده تا پارالمپیک ۲۰۲۸، سهمیه این بازی ها را بگیریم.

رضایی تاکید کرد: بر همین اساس هدف گذاری ما قهرمانی در هانگژو است تا اینگونه هم قهرمانی جهان را تکرار کنیم و هم به سهمیه پارالمپیک دست یابیم. برنامه های تمرینی و آماده سازی را بر این منوال دنبال می کنیم. حداقل در ماه یک مرحله اردو خواهیم داشت و تلاش می کنیم تا بتوانیم اردیبهشت یا خرداد سال آینده هم در یک تورنمنت شرکت داشته باشیم.

وی در این زمینه یادآور شد: پیش از مسابقات قهرمانی جهان، تورنمنت های زیادی برگزار می شود اما برای مان مهم است در تورنمنتی حاضر شویم که حریفان اصلی مان در آن شرکت داشته باشند. اینکه پیش از ورود به مسابقات قهرمانی جهان با تیم هایی مانند آلمان، بوسنی و برزیل دیدار داشته باشیم، روی عملکردمان خیلی تاثیرگذار خواهد بود.

سرمربی تیم ملی والیبال نشسته در مورد ترکیب این تیم برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان و اینکه «آیا همچون بازی های پاراآسیایی هانگژو برنامه ای برای تغییر ترکیب این تیم دارید؟»، گفت: در ترکیب تیم ملی والیبال نشسته بازیکنانی داریم که واقعا اسطوره هستند و در دنیا تک هستند، آنها مثل و مانند ندارند. اگر بازیکن در حد و اندازه این نفرات باشد حتما او را به اردوها دعوت می کنیم اما واقعیت این است که دستمان برای استفاده از بازیکنان جدید و تغییر ترکیب خیلی بسته است.

رضایی با یادآوری اینکه برای بازی های پاراآسیایی هانگژو ترکیب تیم اعزامی ۵۰ درصد تغییر کرد، گفت: برای رقابت های قهرمانی جهان شرایط خیلی متفاوت است. جای ریسک برای این رویداد خیلی کمتر است و مهمتر اینکه واقعا فرصتی برای ایجاد فرصت آزمون و خطای بازیکنان نداریم.

وی در توضیح بیشتر این موضوع گفت: اردو و تمرین صرفا برای آماده تر کردن بازیکنان، هماهنگی میان آنها و آنالیز وضعیت شان است. وضعیت دقیق بازیکن در جریان مسابقه رسمی مشخص می شود نه صرف تمرین و اردو؛ وقتی اعزامی نداریم که در آن بازیکنان جدید در وضعیت آزمون و خطا قرار بگیرند، چطور می توان به جابه جایی در ترکیب تیم ملی فکر کرد و امیدوار بود. همین مسئله است که باعث می شود بگویم دستمان بسته است.

سرمربی تیم ملی والیبال نشسته تصریح کرد: زمانی سالیانه در ۶ - ۵ رویداد شرکت می کردیم و خیلی راحت بازیکنان مختلف را در ترکیب قرار می دادیم اما آیا امروز این شرایط مهیا است؟ تیم ملی والیبال نشسته از بازی های پارالمپیک ریو تا توکیو فقط یک تدارکات داشت. از پارالمپیک توکیو تا مسابقات قهرمانی جهانی بوسنی هیچ اعزام و تدارکاتی نداشتیم. از مسابقات جهانی بوسنی که سهمیه پارالمپیک را گرفتیم تا بازی های ۲۰۲۴ هم در هیچ تورنمنتی شرکت نکردیم. بعد از قهرمانی در پارالمپیک پاریس تا به امروز هم که تمام برنامه های مان لغو شد.

وی با بیان اینکه این شرایط به مرور باعث آسیب به تیم ملی والیبال نشسته می شود، تاکید کرد: فقط یک تورنمنت بین المللی مشهد را پیش رو داریم و بعد باید در مسابقات قهرمانی جهان شرکت کنیم. رویدادی که به خصوص به خاطر توزیع اولین سهمیه پارالمپیک و اهمیت دستیابی به آن، فوق العاده زیاد مهم است و همه تیم ها با حداکثر آمادگی وارد آن می شوند. آیا واقعا می توان در این شرایط ریسک کرد و ۱۲ یا ۶ بازیکن جدید را در ترکیب قرار داد؟

رضایی در پایان گفت: مسئله سفر نیست، مسئله حضور در تورنمنت های مختلف و رقابت با تیم های پرقدرت است تا شرایطی برای محک زدن بازیکنان مختلف مهیا شود و اینگونه بتوانیم به مرور بازیکنان جدید و کلیدی را وارد ترکیب تیم ملی کنیم که فعلا به خاطر شرایط فعلی واقعا میسر نیست.