لیگ والیبال به ثبات رسیده است/ با ویدئوچک بازهم اعتراضات پابرجاست!

ابراهیم وادی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد تیم طبیعت در لیگ برتر والیبال گفت: متأسفانه بازی آخر ما با صنعتگران امید بود که نتیجه را واگذار کردیم. البته نتایج هفته‌های اول را خیلی نمی‌توان مدنظر قرار داد چون تیم‌ها هنوز به ثبات نرسیدند اما برای تیم‌هایی مثل ما مهم است که در هفته‌های اول چه نتایجی کسب کنیم.



سرمربی تیم والیبال طبیعت گفت: در بازی مقابل صنعتگران امید روز خوب ما نبود و بازیکنان باتجربه انتظارات ما را برآورده نکردند. البته بازیکنان نوجوان و جوانان ما خیلی خوب بازی کردند و بازیکنان بزرگسال باید تلاش خودشان را بیشتر کنند.



وی گفت: سیاست باشگاه سرمایه‌گذاری روی بازیکنان جوان است و اگر بازیکنان بزرگسال انتظارات را برآورده نکردند کم کم بازیکنان جوان جایگزین آنها می‌شوند، چون هدف ما بازیکن سازی است و یک باشگاه سازنده هستیم. در حال حاضر ۴ هزار ورزشکار در باشگاه در رشته‌های مختلف فعالیت می‌کنند.



وی ادامه داد: باشگاه به آنها تسهیلات می‌دهد و امکانات در اختیارشان می‌گذارد. خوشبختانه الان در رده نوجوانان و جوانان در رشته والیبال خوب کار کردیم اما همانطور که گفتم اگر بزرگسالان هم انتظارات را برآورده نکنند جایگزین می‌شوند.



وادی در مورد کیفیت لیگ برتر والیبال عنوان کرد: هنوز برای قضاوت در مورد لیگ خیلی زود است، اما نسبت به گذشته به ثبات رسیدیم و شرایط بهتر شده است. در بحث داوری نسبت به قبل وضعیت بهتر است. امسال یکی از الزامات سازمان لیگ برای تیم‌ها در اختیار داشتن ویدئو چک بوده و به همین خاطر باشگاه‌ها هم هزینه کردند و دستگاه ویدیوچک را تهیه کردند.



سرمربی تیم والیبال طبیعت عنوان کرد: موضوع مهمی که باید به آن بپردازیم این است که اگر ما امسال ویدئو چک و داور ویدیوچک داریم چرا دوباره تا به این اندازه بحث اعتراضات به داوری زیاد است؟ سر یک امتیاز سرمربی با داور داد و بیداد می‌کند، اگر ویدیوچک در بازی داریم همه باید به آن تمکین کنیم و اعتراض نکنیم.



وی گفت: اما اگر قرار باشد با ویدیوچک هم دوباره اعتراض داشته باشیم اصلاً چرا باشگاه‌ها برای تهیه این دستگاه تا به این اندازه هزینه کردند. موضوع بعدی اینکه ویدیوچک یک دستگاه دیجیتال است که دقت آن خیلی بالاست، چرا دوباره سرداور هر رأیی که داده می‌شود را رد می‌کند. ما ویدیوچک داریم که اولاً عدالت برقرار شود و دوم اینکه اعتراضات کم شود اما الان می‌بینیم شرایط با قبل تفاوت زیادی نکرده است.