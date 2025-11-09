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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۵۵

انجمن جهانی والیبال نشسته رسما به صدرنشینی ایران پایان داد

انجمن جهانی والیبال نشسته رسما به صدرنشینی ایران پایان داد

با اعلام رده‌بندی جدید تیم‌های والیبال نشسته از سوی انجمن جهانی این رشته، صدرنشینی ایران به صورت رسمی پایان یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، به فاصله سه پس از اتمام رقابت های والیبال نشسته جام جهانی آمریکا، رده بندی جدید تیم های جهان با تاثیر از امتیاز این رقابت ها منتشر شد.

در رده بندی جدید، مصر که در جام جهانی آمریکا به عنوان قهرمانی دست یافت با احتساب ۱۰۰۰ امتیاز به دست آمده از این جام و مجموع ۵۶۱۴ امتیاز، برای نخستین بار صدر جدول رده بندی را در اختیار گرفت. این جایگاه پیش از این و طی سه دهه گذشته به صورت متوالی در اختیار والیبال نشسته ایران قرار داشت.

تیم ملی والیبال نشسته ایران در جام جهانی آمریکا شرکت نداشت و همین مسئله باعث از دست رفتن ۱۰۰۰ امتیاز این مسابقات و سقوط ایران به رده دوم رنکینگ جهانی شد.

خبرگزاری مهر پیش از این در مطلبی با عنوان «پایان سه دهه صدرنشینی والیبال نشسته ایران در رنکینگ جهانی» به تاثیر امتیاز جام جهانی آمریکا و غیبت ایران در رنکینگ جهانی اشاره داشت.

پایان رسمی سه دهه صدرنشینی والیبال نشسته ایران در رنکینگ جهانی

کد مطلب 6649839

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    نظرات

    • مهدی IR ۰۹:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
      3 0
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      اجازه حضور ندادن.
    • بنده خدا IR ۱۲:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۳
      0 1
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      کفه ترازوی برتری مصر با وزنه امریکا
    • IR ۱۲:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۳
      1 0
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      چقدر سردبیر مجله خوشحال از اینکه ایران صدر جدول از دست داده آقای عزیز ایران تو این تورنمنت شرکت نداشته چرا الکی دلخوشی اگر ایران اونجا شرکت داشت بازهم اول دنیا بود
    • Amiiir IR ۱۴:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۳
      1 1
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      فدای سرتون مهم نیس، کلا آمریکا وقتی با یه چیزی مخالفت میکنه یعنی باور کرده که ازش سرتره ، کل دنیا میدونن که تیم والیبال ایران بهترین و قویترین تیم دنیاس
    • احمدرضا IR ۰۱:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      0 0
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      طول نخواهد کشید که شیر مردان ایران این جایگاه را پس خواهند گرفت.

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