۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۵

پایان سه دهه صدرنشینی والیبال نشسته ایران در رنکینگ جهانی

با برگزاری رقابت‌های جام‌جهانی والیبال نشسته آمریکا که با غیبت تیم ملی ایران همراه بود، این تیم صدر جدول رده‌بندی رنکینگ جهانی را بعد از سه دهه از دست داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات جام جهانی والیبال نشسته در حالی در آمریکا برگزار شد که تیم ملی والیبال نشسته ایران غایب بزرگ این رقابت‌ها بود.

این غیبت اما علاوه بر از دست رفتن فرصت آماده سازی، به قیمت از دست رفتن صدر رنکینگ جهانی برای والیبال نشسته ایران هم همراه بود.

قهرمان جام جهانی آمریکا صاحب ۱۰۰۰ امتیاز می‌شود. این میزان امتیاز در پایان این رقابت‌ها به مصر اختصاص یافت که عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

بدین ترتیب مصری‌ها که پیش از این با ۴۶۱۳ امتیاز، پایین‌تر از ایران در رده دوم جدول رده بندی قرار داشتند با امتیاز قهرمانی در جام جهانی آمریکا، مجموع امتیازات خود را به ۵۶۱۳ می‌رسانند و بالاتر از ایرانِ ۵۰۰۰ امتیازی صدرنشین رنکینگ جهانی خواهند شد.

بدین ترتیب تیم ملی والیبال نشسته ایران که طی سه دهه گذشته همواره صدرنشین رنکینگ جهانی بود، در رده بندی جدید که به زودی منتشر می‌شود، این جایگاه را از دست خواهد داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حضور در جام جهانی آمریکا در حالی از برنامه تیم ملی والیبال نشسته ایران خارج شد که این تیم پیش از آن، فرصت حضور در تورنمنت بین المللی هلند را از هم دست داده بود. این در حالی است که والیبال نشسته ایران سال آینده باید در رقابت‌های قهرمانی جهان به میزبانی هانگژو شرکت کند و ضمن دفاع از عنوان قهرمانی خود، تک سهمیه مسابقات برای حضور در بازی‌های پارالمپیک را هم تصاحب کند.

زینب حاجی حسینی

    نظرات

    • IR ۱۰:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
      31 1
      پاسخ
      فدراسیون توان یابان در دنیا نمونه است. ابتدا گلبال بانوان را نابود کردن. بعد نوبت به فوتبال کم بینایان رسید تا قهرمان آسیا و دوم المپیک را نابود کنند با کارهای غلط و حذف از رقابتها. بعد نوبت به بسکتبال زنان رسید. و امسال هم با بهانه تیم ب و غیره تمام اعزامها را لغو کردن تا بخشی از هنر نهفتشون آشکار بشه. افت شدید تیروکمان و وزنه برداری هم اضافه کنید.
      • IR ۱۵:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
        18 1
        همین الان مسابقات گلبال اسیایی تیم زنانو اعزام نکردن گفتن ناگویا هم اعزام نمیشه. کلا تعطیلش کردن . هیچ جواب منطقی هم ندارن تیمی که پنج مدال اسیایی و بازیهای اسیایی داره رو دو سال قبل مسابقات منحلش کردن. دو سال یه عمره از صفر شروع کنی مدال میاری دیگه چه برسه که استعدادشم هست
    • IR ۱۳:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
      22 2
      پاسخ
      تیم را در قهرمانی اسیا شرکت ندادن. در جام جهانی امریکا حتی اقدام نکردن. اساسا چرا نباید جلوی میزبانی امریکا رو نگیرن؟ کشوری که مشکلات ویزا برای تعداد زیادی کشورها داره میزبان نشه. حتی اعتراض نکردن. مسابقات دوستانه لغو شد. این برنامه ریزی اسفبار حتی انتقاد هم کنی ناراحت میشن.
    • IR ۲۱:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
      0 0
      پاسخ
      چرا به این راحتی این همه امتیاز از دست رفت نه آمریکا، چرا برا مسابقات هلند شرکت نکرده بود😳😳😳
    • IR ۲۱:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
      0 0
      پاسخ
      والیبال نشسته ای که ایران داخلش نباشه معلومه سطحش خیلی پایینه

