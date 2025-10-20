پایان سه دهه صدرنشینی والیبال نشسته ایران در رنکینگ جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات جام جهانی والیبال نشسته در حالی در آمریکا برگزار شد که تیم ملی والیبال نشسته ایران غایب بزرگ این رقابت‌ها بود.

این غیبت اما علاوه بر از دست رفتن فرصت آماده سازی، به قیمت از دست رفتن صدر رنکینگ جهانی برای والیبال نشسته ایران هم همراه بود.

قهرمان جام جهانی آمریکا صاحب ۱۰۰۰ امتیاز می‌شود. این میزان امتیاز در پایان این رقابت‌ها به مصر اختصاص یافت که عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

بدین ترتیب مصری‌ها که پیش از این با ۴۶۱۳ امتیاز، پایین‌تر از ایران در رده دوم جدول رده بندی قرار داشتند با امتیاز قهرمانی در جام جهانی آمریکا، مجموع امتیازات خود را به ۵۶۱۳ می‌رسانند و بالاتر از ایرانِ ۵۰۰۰ امتیازی صدرنشین رنکینگ جهانی خواهند شد.

بدین ترتیب تیم ملی والیبال نشسته ایران که طی سه دهه گذشته همواره صدرنشین رنکینگ جهانی بود، در رده بندی جدید که به زودی منتشر می‌شود، این جایگاه را از دست خواهد داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حضور در جام جهانی آمریکا در حالی از برنامه تیم ملی والیبال نشسته ایران خارج شد که این تیم پیش از آن، فرصت حضور در تورنمنت بین المللی هلند را از هم دست داده بود. این در حالی است که والیبال نشسته ایران سال آینده باید در رقابت‌های قهرمانی جهان به میزبانی هانگژو شرکت کند و ضمن دفاع از عنوان قهرمانی خود، تک سهمیه مسابقات برای حضور در بازی‌های پارالمپیک را هم تصاحب کند.