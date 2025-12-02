به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر والیبال از فردا (چهارشنبه) با هفت دیدار در شهرهای نور، ارومیه، گنبد، ورامین، یزد، اسلامشهر و تهران پیگیری می‌شود.



حساس‌ترین بازی این هفته جدال شهداب و پیکان در یزد است، شاگردان مهدوی در تیم شهداب با ۳ پیروزی و ۹ امتیاز در صدر جدول قرار دارند. شهدابی‌ها اگر این بازی را از دست بدهند صدرنشینی را هم از دست خواهند داد بنابراین این بازی برای آنها اهمیت زیادی دارد.



تیم پیکان هم با هدایت محمدرضا تندروان با ۲ برد و ۶ امتیاز در جایگاه ششم قرار دارد. قطعاً شاگردان تندروان هم برای کسب پیروزی و جبران شکست مقابل چادرملو تلاش بسیار زیادی خواهد کرد.



تیم فولاد سیرجان ایرانیان که با کسب ۳ پیروزی و ۸ امتیاز در رتبه دوم قرار دارد این هفته در نور به مصاف مهرگان می‌رود. شاگردان عطایی زمان ریکاوری زیادی نداشتند و به همین خاطر این مسابقه برای آنها سخت خواهد بود. تیم مهرگان نور که هفته گذشته موفق به شکست استقلال گنبد شده است، انگیزه زیادی دارد تا میهمان خود را غافلگیر کند و شرایط خودش را در لیگ بهبود ببخشد.



دیگر بازی این هفته جدال فولاد مبارکه سپاهان مقابل سایپا است. شاگردان محمدکاظم با ۲ پیروزی و کسب ۷ امتیاز در جایگاه سوم قرار دارد و باید به مصاف تیم بدون برد سایپا برود. قطعاً شاگردان صفایی در تیم سایپا در تلاش خواهند بود تا پیروز میدان شوند تا از قعر جدول فاصله بگیرند.



دیگر بازی این هفته جدال دو تیم تازه وارد به لیگ برتر والیبال است، استقلال گنبد بعد از چند سال دوری دوباره به لیگ برگشته اما اوضاع خوبی ندارد و تاکنون پیروز کسب نکرده و در قعر جدول است، استقلالی‌ها باید به مصاف تیم رازین پلیمر بروند، تیم تازه وارد لیگ برتر که در هفته دوم با شکست چادرملو شگفتی ساز شد. رازین پلیمر در حال حاضر با یک پیروزی و کسب ۴ امتیاز در رتبه هشتم قرار دارد.



تیم شهرداری ارومیه در شهر خودش میزبان مس رفسنجان خواهد بود، شاگردان علیزاده که در هفته قبل مغلوب حریف خود سپاهان شده بود، در تلاش است که این بازی را در شهر خودش با پیروزی پشت سر بگذارد. مس هم با یک برد و ۳ امتیاز در رتبه دوازدهم قرار دارد و هفته گذشته هم شکست خورد، بنابراین مسی‌ها هم در تلاش هستند تا برای بهبود جایگاه خود این هفته پیروز شوند که البته در ارومیه و مقابل هواداران پرشور این شهر کار سختی پیش رو دارند.



جدال دو تیم صنعتگران امید و چادرملو اردکان دیگر بازی وین هفته است، دو تیم در هفته گذشته حریفان خود را شکست دادند و در تلاش هستند تا یک پیروزی دیگر در این هفته به دست بیاورند.



در حال حاضر شاگردان مؤمنی مقدم با کسب ۲ پیروزی و ۶ امتیاز در رتبه پنجم قرار دارد و چادرملو هم با یک پیروزی و ۳ امتیاز در جایگاه دهم قرار دارد.



آخرین بازی این هفته هم دیدار دو تیم طبیعت و پاس گرگان است، این دو تیم به لحاظ جایگاهی نزدیک به هم هستند و تاکنون هر کدام با هم دو پیروزی دارند و برای کسب امتیاز و ارتقای جایگاه خود تلاش می‌کنند. طبیعت در هفته سوم بازی خود را واگذار کرده است اما پاس گرگان در هفته گذشته مقابل سایپا به پیروزی رسید.



برنامه کامل هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر والیبال که به صورت همزمان از ساعت ۱۶ برگزار می‌شود، به شرح زیر است:



شهرداری ارومیه- مس رفسنجان

استقلال گنبد- رازین پلیمر

سایپا تهران- فولاد مبارکه اصفهان

شهداب یزد- پیکان تهران

صنعتگران امید- چادرملو

طبیعت-پاس گرگان ساعت ۱۸:۳۰