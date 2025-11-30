خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: امر به معروف و نهی از منکر یکی از اصول اساسی در دین اسلام است که به عنوان یک واجب اجتماعی و اخلاقی شناخته می‌شود.

این فریضه نه تنها به حفظ ارزش‌های دینی کمک می‌کند، بلکه موجب تقویت همبستگی اجتماعی و افزایش آگاهی عمومی در جامعه می‌شود. اهمیت این موضوع به حدی است که در قرآن کریم و روایات اسلامی به طور مکرر به آن اشاره شده و بر ضرورت اجرای آن تأکید شده است.

اجرای امر به معروف و نهی از منکر به معنای دعوت به خوبی‌ها و جلوگیری از زشتی‌ها است. این عمل نه تنها مسئولیت فردی هر مسلمان است، بلکه باید به عنوان یک وظیفه اجتماعی در نظر گرفته شود. برای دستیابی به این هدف، نیاز است که برنامه‌ها و جشنواره‌های متنوعی برگزار شود که در آن‌ها به اهمیت این فریضه پرداخته شود.

چنین برنامه‌هایی می‌توانند شامل کارگاه‌های آموزشی، سمینارها، نمایشگاه‌ها و حتی مسابقات فرهنگی باشند که هدف آن‌ها ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه است.

برگزاری جشنواره‌ها و برنامه‌های فرهنگی می‌تواند به افزایش آگاهی عمومی درباره ضرورت این فریضه کمک کند. همچنین، این رویدادها فرصتی را فراهم می‌آورند تا افراد مختلف با دیدگاه‌ها و تجربیات یکدیگر آشنا شوند و در نتیجه، حس همبستگی و مسئولیت اجتماعی در میان مردم تقویت شود.

برای اینکه امر به معروف و نهی از منکر به یک حرکت اجتماعی فراگیر تبدیل شود، نیاز است که همه افراد جامعه، اعم از جوانان، خانواده‌ها و نهادهای مختلف، در این راستا همکاری کنند. با ایجاد فضایی مثبت و مشارکتی، می‌توانیم به تحقق این فریضه الهی کمک کنیم و جامعه‌ای سالم‌تر و با اخلاق‌تر بسازیم.

حجت‌الاسلام سیدمحمدرضا موسوی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دومین جشنواره بین‌المللی «معروف» و نقش استان بوشهر در این رویداد بزرگ فرهنگی و هنری به سوالات پاسخ داد.

جشنواره بین‌المللی «معروف» با چه ایده و چشم‌اندازی شکل گرفته و چرا این جشنواره را یک رویداد «ضروری» برای جامعه امروز می‌دانید؟

امر به معروف و نهی از منکر در فرهنگ دینی و سیره ائمه اطهار (ع) یک مسئولیت اجتماعی و همگانی است اما متأسفانه در سال‌های اخیر، گاهی با برداشت‌های سطحی یا بیان‌های خشک و غیر جذاب، از اصل این فریضه مهم فاصله گرفته‌ایم.

جشنواره «معروف» با درک این خلأ، بر آن است که با زبان هنر و رسانه – که زبان نسل امروز است – مفاهیم ارزشی را به شکلی تأثیرگذار و ماندگار منتقل کند.

ایده اصلی، تبدیل «تکلیف» به «فرصت» است؛ فرصتی برای هنرمندان تا دغدغه‌های فرهنگی خود را در قالب فیلم، پادکست و دیگر فرم‌های هنری بیان کنند و این فریضه را به یک گفتمان جذاب و اثرگذار در جامعه تبدیل کنند.

چرا قالب‌هایی مثل «فیلم کوتاه» و «پادکست» برای این جشنواره انتخاب شده است؟

این قالب‌ها سه ویژگی کلیدی دارند؛ اول مخاطب‌محوری یعنی نسل جوان امروز با محتوای کوتاه، صوتی و تصویری ارتباط بیشتری برقرار می‌کند.

دوم قابلیت انتشار گسترده به معنی اینکه یک فیلم کوتاه یا پادکست می‌تواند در کمتر از چند ساعت در فضای مجازی میلیون‌ها بازدید داشته باشد.

سوم خلاقیت بی‌مرز؛ این قالب‌ها به هنرمند اجازه می‌دهد در زمان کوتاه، مفهومی بزرگ را با کمترین هزینه و بیشترین تأثیر بصری و شنیداری منتقل کند.

استان بوشهر چه ظرفیت‌های خاصی برای حضور در این جشنواره دارد؟

استان بوشهر استانی با پیشینه غنی فرهنگی و هنری است، ما جوانان مستعد و خلاقی در حوزه فیلمسازی، صدا و پادکست داریم که برخی از آن‌ها در جشنواره‌های ملی هم خوش درخشیده‌اند.

علاوه بر این، وجود مراکز دانشگاهی و حوزه‌های علمیه و نیز تشکل‌های مردمی و کانون‌های فرهنگی مساجد که به صورت خودجوش فعال هستند، بستر مناسبی برای تولید محتوای عمیق و تأثیرگذار فراهم کرده است.

ما معتقد هستیم که استان بوشهر با بهره‌گیری از این سرمایه‌های انسانی و فرهنگی، می‌تواند یکی از قطب‌های اصلی جشنواره باشد.

ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان برای حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان محلی چه برنامه‌ای دارد؟

ما چند اقدام عملی را در دست انجام داریم؛ حمایت از ایده‌های برتر تا مرحله تولید نهایی، معرفی و پیگیری آثار برگزیده استان در سطح ملی و بین‌المللی.

آیا این جشنواره صرفاً برای هنرمندان حرفه‌ای است یا عموم مردم هم می‌توانند شرکت کنند؟

قطعاً حضور عموم مردم یکی از نقاط قوت و تمایز این جشنواره است، در بخش «مسابقه مردمی»، حتی آثاری که با تلفن همراه تولید شده باشند نیز با رعایت اصول اولیه، قابل ارسال و رقابت هستند. ما معتقدیم گاهی یک نگاه ساده و صمیمی از دل جامعه، می‌تواند تأثیرگذارتر از یک اثر کاملاً حرفه‌ای باشد.

چه پیامی برای هنرمندان و جوانان استان دارید؟

از همه عزیزان از دانشجو تا استاد، از فیلمساز تا پادکست‌ساز – دعوت می‌کنم که این فرصت تاریخی را برای ایفای نقش و مسئولیت‌پذیری اجتماعی از دست ندهند.

امسال، صدای هنرمند استان بوشهر باید در جشنواره «معروف» طنین‌انداز شود، بیایید با هنرمان نهی از منکر کنیم، با دوربینمان امر به معروف، و با صدایمان پیام امید و اخلاق را به گوش همه برسانیم. مطمئن باشید که هنر متعهد شما، می‌تواند جهان را زیباتر و جامعه را مصون‌تر کند.