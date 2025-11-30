  1. استانها
نماینده رهبر انقلاب به مقام شهدای ارومیه ادای احترام کرد

ارومیه - سعید جلیلی، نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیش از ظهر امروز یکشنبه وارد شهرستان ارومیه و به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، دیدار با نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی، دیدار با فعالان فرهنگی و سیاسی استان، سخنرانی و دیدار با عموم مردم در مسجد لطفعلی خان ارومیه، بازدید از کارخانه‌های تولیدی و دیدار با کارگران از مهم‌ترین برنامه‌های جلیلی در این سفر اعلام شده است.

همچنین وی در ادامه سفر خود به روستای «پر» از توابع شهرستان ارومیه عزیمت و با اقشار مختلف مردم این منطقه دیدار خواهد کرد.

جلیلی نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی وارد ارومیه شد

جلیلی بعد از ورود به ارومیه بلافاصله در دانشگاه ارومیه جهت سخنرانی در جمع دانشجویان و دیدار با دانشجویان حاضر شد.

در بدو ورود به دانشگاه بر سر مزار شهدای گمنام حاضر و با نثار فاتحه و گلباران مزار شهدا، یاد شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را گرامی داشت.

