نماینده رهبر انقلاب به مقام شهدای ارومیه ادای احترام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، دیدار با نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی، دیدار با فعالان فرهنگی و سیاسی استان، سخنرانی و دیدار با عموم مردم در مسجد لطفعلی خان ارومیه، بازدید از کارخانه‌های تولیدی و دیدار با کارگران از مهم‌ترین برنامه‌های جلیلی در این سفر اعلام شده است.

همچنین وی در ادامه سفر خود به روستای «پر» از توابع شهرستان ارومیه عزیمت و با اقشار مختلف مردم این منطقه دیدار خواهد کرد.

جلیلی بعد از ورود به ارومیه بلافاصله در دانشگاه ارومیه جهت سخنرانی در جمع دانشجویان و دیدار با دانشجویان حاضر شد.

در بدو ورود به دانشگاه بر سر مزار شهدای گمنام حاضر و با نثار فاتحه و گلباران مزار شهدا، یاد شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را گرامی داشت.