اجرای طرح امنیت محله در سمنان؛ ۲ واحد دخانیاتی پلمب شد

سمنان- فرمانده انتظامی سمنان از اجرای طرح امنیت محله محور با محوریت مقابله با کالای دخانی قاچاق در سمنان خبر داد و گفت: در این راستا دو واحد دخانیاتی شهر سمنان پلمب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس عرب غروب شنبه در بازدید واحدهای صنفی از اجرای طرح امنیت محله در سمنان خبر داد و ابراز داشت: رویکرد این طرح برخورد با عرضه کنندگان کالای دخانی قاچاق بوده است.

وی با بیان اینکه در پی دریافت گزارش مبنی بر قاچاق مواد دخانی موضوع تحت رسیدگی قرار گرفت، افزود: رصد اطلاعاتی توسط مأموران کلانتری ۱۲ سمنان در دستور کار واقع شد.

فرمانده انتظامی سمنان با بیان اینکه با هماهنگی دستگاه‌های مربوط تیم‌های عملیاتی از محل مورد نظر بازدید کردند، ابراز داشت: بررسی‌ها حاکی از قاچاق مواد دخانی توسط دو واحد صنفی بود.

عرب با بیان اینکه از این واحدها در مجموع هفت هزار و ۸۰۰ نخ سیگار و ۶۵ بسته تنباکو قاچاق کشف شد، تصریح کرد: این واحدها پلمب شدند.

وی افزود: پرونده متخلفان برای ادامه سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی شهرستان ارجاع داده شده است.

