حسینی: هنر بهترین ابزار برای انتقال مفاهیم عمیق انقلاب و مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد حسینی، ظهر یکشنبه در نشست ستاد برگزاری برنامه‌های دهه مقاومت در جنوب استان کرمان با تأکید بر جایگاه والای فرهنگ مقاومت در هویت انقلابی ملت ایران اظهار داشت: دهه مقاومت یادآور مجاهدت‌ها، ایثارگری‌ها و نقش بی‌بدیل جبهه مقاومت در مقابله با نظام سلطه است و این دهه به ویژه با نام و یاد سردار دل‌ها شهید حاج قاسم سلیمانی معنا و عمق بیشتری یافته است.

وی افزود: سردار سلیمانی نه تنها یک فرمانده نظامی، بلکه نماد اخلاص، شجاعت، ولایتمداری و مقاومت اسلامی بود و شخصیت مکتبی و فراملی او امروز به الگویی ماندگار برای نسل جوان تبدیل شده است، از این رو برنامه‌های دهه مقاومت باید به گونه‌ای طراحی شود که مکتب و اندیشه این شهید والامقام به‌درستی برای عموم مردم به ویژه نوجوانان و جوانان تبیین شود.

حسینی، با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده این اداره‌کل در دهه مقاومت گفت: برگزاری موکب فرهنگی با محوریت ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت، اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری، برپایی شب شعر مقاومت با محوریت مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی و اجرای تئاتر مقاومت با رویکرد روایت‌گری حماسه و ایستادگی و … از جمله برنامه‌های شاخص این ایام در جنوب کرمان است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان با بیان اینکه هنر بهترین ابزار برای انتقال مفاهیم عمیق انقلاب و مقاومت است، تصریح کرد: شب‌های شعر و نمایش‌های نمایشی با موضوع مقاومت ظرفیت مناسبی برای بازخوانی شخصیت، اندیشه و مجاهدت‌های سردار شهید سلیمانی و شهدای جبهه مقاومت فراهم می‌کند و می‌تواند پیوند عمیق‌تری میان هنر و ارزش‌های انقلاب اسلامی ایجاد کند.

وی بر لزوم استفاده حداکثری از توان هنرمندان بومی، شاعران، نویسندگان و فعالان فرهنگی جنوب کرمان تأکید کرد و گفت: مردمی‌سازی برنامه‌ها و مشارکت نهادهای فرهنگی، هیئات مذهبی و گروه‌های هنری، موجب اثرگذاری بیشتر و ماندگاری پیام مقاومت در جامعه خواهد شد.

حسینی، خاطرنشان کرد: هدف اصلی برنامه‌های دهه مقاومت زنده نگه داشتن یاد و راه شهدا به ویژه سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و انتقال پیام عزت، استقلال و مقاومت به نسل‌های آینده است و امیدواریم این برنامه‌ها گامی مؤثر در تقویت فرهنگ ایثار و پایداری در جنوب کرمان باشد.