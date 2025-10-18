سید احمد حسینی، در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر لزوم هم افزایی و تعامل میان نهادهای اجرایی و فرهنگی منطقه اظهارداشت: دستیابی به اهداف کلان فرهنگی تنها با حضور همه دستگاهها، شوراها، دانشگاهها و فعالان فرهنگی محقق خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه فرهنگ زیربنای توسعه همهجانبه کشور است، افزود: اگر نهادها هر کدام به صورت جزیرهای عمل کنند نه تنها هماهنگی لازم در سیاستهای فرهنگی شکل نمیگیرد، بلکه فرصتهای ارزشمند برای اثرگذاری اجتماعی نیز از بین خواهد رفت.
حسینی، با اشاره به گستره جغرافیایی و ظرفیتهای فرهنگی جنوب کرمان، تصریح کرد: این منطقه با وجود پیشینه تاریخی و فرهنگی غنی به دلیل پراکندگی مأموریتها و نبود همکاری منسجم بین نهادها هنوز به جایگاه واقعی خود درعرصه تولید اندیشه و محتوا در حوزه فرهنگ و هنر دست نیافته است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان با تأکید بر نقش مهم آموزش و پرورش، دانشگاهها، رسانهها و سازمانهای مردم نهاد در گسترش فرهنگ عمومی گفت: اگر این دستگاهها با هماهنگی و برنامه ریزی مشترک در میدان باشند میتوان همزمان با ارتقای فرهنگ مطالعه، هنر و رسانه آسیبهای اجتماعی را نیز کاهش داد.
وی اظهارداشت: امروز جامعه بیش از هر زمان دیگری نیازمند اقدام جمعی تبیین ارزشهای فرهنگی و انتقال درست مفاهیم اخلاقی و ملی به نسل جوان است و تحقق این امر جز با مشارکت واقعی و پایدار میان همه ارکان فرهنگی و اداری ممکن نخواهد بود.
حسینی، خاطرنشان کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان آماده است تا محور هم افزایی فرهنگی میان ادارات و نهادهای مختلف باشد و با برنامه ریزی دقیق بستر اجرای طرحهای مشترک در حوزههای فرهنگی، هنری، رسانهای و آموزش عمومی را فراهم نماید.
نظر شما