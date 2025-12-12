  1. استانها
  2. تهران
۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۱۸

هشدار سطح زرد در تهران؛ ورود سامانه بارشی و احتمال وزش باد شدید

تهران-اداره کل هواشناسی استان تهران با صدورهشدارزرد اعلام کرده که از بعدازظهر شنبه سامانه‌ای بارشی وارد استان می‌شود.مقام‌ها هشدار داده‌اند که بارش باران و برف، وزش باد شدید مورد انتظار است.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان تهران در هشدار سطح زرد شماره ۵۲ از فعالیت سامانه‌ای جوی از بعدازظهر شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تا پایان روز یکشنبه ۲۳ آذر خبر داده است.

بر اساس این هشدار، این سامانه موجب افزایش وزش باد، بارش باران و برف در بخش‌هایی از استان خواهد شد.

هواشناسی می‌گوید بیشترین اثر این سامانه در دامنه‌ها و ارتفاعات خواهد بود؛ مناطقی که احتمال بارش برف، کولاک، رعدوبرق و وزش باد شدید در آن‌ها وجود دارد، در نیمه جنوبی و غربی استان نیز وزش باد نسبتاً شدید با احتمال تشدید پیش‌بینی شده است.

هواشناسی استان تهران پیامدهای احتمالی این شرایط را شامل کاهش دید، لغزندگی جاده‌ها، جاری شدن روان‌آب، بالا آمدن سطح رودخانه‌ها و خطر سقوط سنگ اعلام کرده است.

همچنین احتمال صاعقه، تگرگ و آسیب به سازه‌های موقت از جمله داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی گزارش شده است، کاهش ۲ تا ۴ درجه‌ای دما و احتمال آسیب به محصولات کشاورزی نیز از دیگر پیامدهای احتمالی ذکر شده است.

مقام‌ها از شهروندان خواسته‌اند از انجام سفرهای غیرضروری به مناطق کوهستانی خودداری کنند، در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها اتراق یا تردد نکنند و از قرار گرفتن در کنار سازه‌های موقت یا نقاط مرتفع پرهیز کنند. دستگاه‌های راهداری و امدادی نیز بنا بر اعلام هواشناسی باید در حالت آماده‌باش باشند.

هواشناسی استان تهران همچنین اعلام کرده است، که که آسمان پایتخت طی روزهای آینده صاف تا نیمه‌ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد ادامه دارد.

همچنین از امشب تا ظهر فردا و در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، در مناطق پرتردد شهری احتمال افزایش غبار محلی و کاهش کیفیت هوا وجود دارد.

