لپ تاپ جدید هواوی با RAM خارق العاده به بازار می آید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، هواوی در دستگاههای آتی خود RAM های قدرتمندی را به کار میگیرد. گزارشها تأیید کرده اند موبایلهای میت ۸۰ آر اس و میت ایکس ۷ مجهز به RAM با ظرفیت ۲۴ گیگابایت هستند. اکنون نیز به نظر میرسد این شرکت مشغول ارائه یک تبلت دو در یک به نام «میت پد اج» با ۲۴ گیگابایت RAM است.
هواوی امروز به طور رسمی این تبلت را معرفی کرد و نمایی از آن را نشان داد. همانطور که پیش بینی میشد، دستگاه مذکور در دو حالت تبلت و لپ تاپ کار میکند که نمایشگر ۱۴.۲ اینچی او ال ای دی دارد.
اما یک افشاگر با نام کاربری «دیجیتال چت استیشن» جزئیات دقیقتری را در یک پست در میکروبلاگ ویبو آشکار کرده است. طبق گفته این کاربر، میت پد اج با ۲۴ گیگابایت RAM و یک ترابایت حافظه داخلی عرضه میشود.
در کنار این موارد تراشه سری Kirin۹ که مخصوص رایانه است در دستگاه به کار رفته و حتی یک پروانه خنک کننده برای کنترل گرمای آن به کار رفته است. این افشاگر همچنین فاش کرده یک نسخه «سافت لایت» از تبلت نیز عرضه خواهد شد که نمایشگر آن برای کاهش با تابش خیرهکنند نور و فشار بر چشمان طراحی شده است.
همچنین در میت پد اج فاصله ۱.۸ میلیمتری بین کلیدها، پد لمسی حساس به فشار و یک درگاه شارژ ۶۵ واتی وجود دارد. علاوه بر آن دستگاه قادر است تغییر بین حالتهای تبلت و رایانه را تشخیص دهد.
نظر شما