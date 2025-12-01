موبایل های چینی صاحب دستیار صوتی هوش مصنوعی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این دستیار در مرحله بعد روی موبایل‌های شرکت‌های چینی دیگر نیز ارائه خواهد شد.

ابزار مذکور که با مدل زبانی بزرگ Doubao بایت دنس فعال می‌شود به کاربران امکان می‌دهد فعالیت‌های مختلفی مانند یافتن محتوا و رزرو بلیت را با فرمان صوتی انجام دهند. این ابزار با ویژگی‌های هوش مصنوعی مشابهی که موبایل سازان چینی دیگر مانند هواوی و شیائومی معرفی کرده اند، رقابت خواهد کرد. این درحالی است که اپل هنوز قابلیت اپل اینتلیجنس را در چین مهیا نکرده است. هرچند شرکت علی بابا اعلام کرده برای توسعه ویژگی‌های هوش مصنوعی آیفون‌ها در این شرکت با اپل همکاری می‌کند.

دستیار صوتی هوش مصنوعی بایت دنس برای نخستین بار در موبایل نوبیا M۱۵۳ شرکت زد تی ای عرضه خواهد شد که در حال حاضر در مرحله نمونه اولیه و قیمت ۳۴۹۹ یوان یا ۴۹۵ دلار است. این دستگاه برای پیش سفارش به تعداد محدود مهیا است.

بایت دنس در بیانیه ای اعلام کرد تصمیم برای ساخت موبایل ندارد و مشغول مذاکره با چند تولید کننده است تا دستیار صوتی هوش مصنوعی را راه اندازی کند.