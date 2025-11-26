کارشناس ایتالیایی: طرح صلح آمریکا به معنای «تسلیم اوکراین» است

به گزارش خبرگزاری مهر، «الساندرو اورسینی» در مصاحبه با اسپوتنیک، درباره جزئیات طرح صلح آمریکا برای اوکراین گفت: برای نخستین بار، شاهدیم که جهان درباره «شرایط تسلیم اوکراین» صحبت می‌کند و بحث اصلی این است که این تسلیم بدون قید و شرط باشد یا همراه با شروطی که برای روسیه قابل پذیرش نیست.

وی افزود: اتحادیه اروپا هنوز نمی‌خواهد بپذیرد روسیه، نه تنها اوکراین، بلکه این اتحادیه سیاسی را نیز شکست داده است.

این کارشناس مسائل منطقه به تسلیح و تجهیز اوکراین توسط کشورهای اروپایی برای جنگ با روسیه اشاره کرد و افزود: اتحادیه اروپا ضربه شدیدی خورده و اکنون سردرگم است و به همین خاطر، سخنان و پیشنهادهای غیرمنطقی مطرح می‌کند و دنبال بازنویسی طرح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکاست.

رایزنی اوکراین و اتحادیه اروپا با آمریکا برای تغییر مفاد طرح صلح پیشنهادی ترامپ در حال انجام است اما بعید است تغییر بنیادی در آن حاصل شود.

در آخرین اظهارنظرها، رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد طرح صلح پیشنهادی واشنگتن برای صلح در اوکراین که ابتدا شامل ۲۸ بند بود، اکنون به ۲۲ بند کاهش یافته است.

پیشتر، روزنامه گاردین نوشته بود که اوکراین موفق شده طرح صلح آمریکا را اصلاح کرده، برخی خواسته‌های غیرقابل قبول را حذف و تعداد بندهای آن را از ۲۸ به ۱۹ بند کاهش دهد.

هفته گذشته خبر رسید که واشنگتن یک ابتکار صلح ۲۸ بندی ارائه کرده است که با واکنش و انتقاد برخی از شرکای کی‌یف در اروپا مواجه شد. در تاریخ ۲۳ آبان، آمریکا و اوکراین مشورت‌هایی درباره طرح صلح واشنگتن در ژنو برگزار کردند.

بر اساس گزارش رسانه‌های اوکراین، هیأت‌های آمریکایی و اوکراینی، درباره بیشتر بندهای طرح توافق کرده‌اند. قرار است مباحث اختلافی در نشست رئیس جمهوری آمریکا و ولودیمیر زلنسکی همتای اوکراینی وی بررسی شوند.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که روسیه طرح اولیه صلح اوکراین را «مستدل» می‌داند و آن را «پایه‌ای مناسب برای مذاکرات» ارزیابی کرد.