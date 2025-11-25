ماکرون: باید به حمایت از کی یف ادامه دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر، امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد: ما یک گروه کاری با ترکیه و ایالات متحده برای تضمین امنیت پس از جنگ در اوکراین تشکیل خواهیم داد.

رئیس‌جمهور فرانسه در این خصوص ادامه داد: ما با متحدان اروپایی خود برای استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه هماهنگی خواهیم کرد.

امانوئل ماکرون در ادامه افزود: باید به حمایت از کی‌یف ادامه دهیم، به دنبال توافق صلح باشیم و با تحریم‌ها روسیه را تحت فشار قرار دهیم تا مسکو را به سمت مذاکرات جدی سوق دهیم.

امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، اعلام کرد که روند حل‌وفصل بحران اوکراین به مرحله‌ای «حساس و سرنوشت‌ساز» رسیده است. او در سخنرانی خود در نشست کشورهای حامی اوکراین گفت: «مذاکرات شتاب تازه‌ای گرفته و باید از این فرصت استفاده کنیم. بالاخره امکان واقعی برای پیشرفت در مسیر یک صلح پایدار پدیدار شده است.»

ماکرون تأکید کرد که شرط اصلی دستیابی به صلح، وجود «تضمین‌های امنیتی محکم و قابل اعتماد» است و نه صرفاً وعده‌های روی کاغذ. به گفته او، هدف اصلی کشورهای حامی اوکراین تحقق همین تضمین‌های امنیتی است. این سخنان پس از انتشار طرح ۲۸ بندی آمریکا برای حل بحران اوکراین مطرح شد؛ طرحی که گفته می‌شود نارضایتی برخی شرکای اروپایی را برانگیخته است. در همین زمینه، ایالات متحده و اوکراین روز ۲۳ نوامبر در ژنو درباره این طرح گفت‌وگو کردند. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، این نشست را «با ثمرترین جلسه از آغاز جنگ» توصیف کرد.

رسانه‌های اوکراینی گزارش دادند که واشنگتن و کی‌یف بر سر بیشتر بندهای طرح به توافق رسیده‌اند. همچنین آمریکا پذیرفته است موضوعات مربوط به پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا و عضویت در ناتو در مسیری جداگانه بررسی شود.

روزنامه واشنگتن‌پست نیز نوشت که پس از مشورت‌های ژنو، تعداد بندهای طرح از ۲۸ به ۱۹ کاهش یافته است ک این مساله نشانه‌ای از پیشرفت ملموس در تدوین توافق صلح احتمالی است.