آبفا منطقه ۲ تهران: ۱۳ هزار و ۵۷۰ انشعاب غیرمجاز شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا پژوهش، بعد از ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران از شناسایی بیش از ۱۳ هزار انشعاب غیرمجاز از ابتدای سال جاری تاکنون در محدوده خدمات‌رسانی این شرکت خبر داد.

پژوهش در تشریح این خبر اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون ۱۳ هزار و ۵۷۰ انشعاب غیرمجاز در منطقه ۲ شناسایی شده که از این تعداد ۷۰۲۴ رشته انشعاب قطع، ۶۸۹۴ رشته اصلاح و ۱۴۶ رشته تبدیل شده است.

وی تاکید کرد: شناسایی و قطع انشعاب‌های غیرمجاز اقدامی در چارچوب صیانت از حقوق شرکت آب و فاضلاب است که افزون بر ایجاد درآمد پایدار، موجب ارائه خدمات بهتر و کیفی‌تر به مشترکان و کاهش میزان آب بدون درآمد خواهد شد.

پژوهش ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون ۲۸۸ هزار و ۵۰۰ پیامک به مشترکان بدمصرف و پرمصرف خانگی و ۲۰ هزار پیامک به مشترکان بدمصرف غیرخانگی ارسال شده است.

معاون درآمد و امور مشترکین آبفای منطقه ۲ با اشاره به اثرگذاری این اقدام گفت: اگر به صورت مستمر وضعیت مصرف برای مشترکان ارسال شود و از الگوی مصرف خود آگاه شوند، تغییرات مثبت و قابل مشاهده‌ای در رفتار آنان ایجاد خواهد شد.

وی همچنین از ارسال ۲۹۰ هزار پیامک برای مشترکان خوش‌مصرف خبر داد و افزود: ضمن قدردانی از این گروه که با مصرف بهینه در ردیف مشترکان خوش‌مصرف قرار گرفته‌اند، از آنان خواسته‌ایم روش‌های صحیح مصرف آب را به دیگران منتقل کنند تا آنان نیز از ثمرات صرفه‌جویی بهره‌مند شوند.

پژوهش در پایان و با اشاره به مبانی قانونی برخورد با متخلفان گفت: بر اساس ماده یک قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، هر شخصی که بدون دریافت انشعاب قانونی اقدام به استفاده از آب کند یا از انشعاب موجود به شکل غیرمجاز بهره‌برداری کند، علاوه بر پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارات، مشمول جرایم قانونی خواهد شد.