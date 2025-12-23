قطع موقت آب ۱۵۰۰ دستگاه پرمصرف در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام بخشی، در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به تشدید برخورد با ادارات پرمصرف، گفت: در بازه زمانی ۸ ماهه، آب حدود یک‌هزار و ۵۰۰ دستگاه با اعمال محدودیت و قطع موقت مواجه شده و امروز نیز آب بین ۳ تا ۴ دستگاه دولتی قطع می‌شود.

وی با بیان اینکه مدیریت مصرف آب ادارات در دستور کار قرارگاه گذر از تنش آبی قرار دارد، افزود: برخورد با ادارات کم‌توجه، پرمصرف و بدمصرف یکی از محورهای اصلی اقدامات آبفای استان تهران است.

سخنگوی آبفای استان تهران ادامه داد: بر اساس تأکید مراجع بالادستی، سال گذشته به تمامی دستگاه‌های دولتی و نهادهای خدمات‌رسان ابلاغ شد که باید مصرف آب خود را نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵ درصد کاهش دهند؛ هرچند بخش قابل توجهی از ادارات نسبت به اصلاح مصرف اقدام کردند، اما برخی دستگاه‌ها نه‌تنها کاهش نداشتند بلکه مصرف خود را تا دو برابر افزایش دادند.

بخشی تصریح کرد: به این ادارات پرمصرف چندین اخطار داده شد و حتی قطع موقت ساعتی نیز اعمال شد، اما بی‌توجهی ادامه داشت؛ از این‌رو در بازه ۸ ماهه گذشته، حدود یک‌هزار و ۵۰۰ دستگاه مشمول محدودیت قطع موقت شدند و امروز نیز قطع آب چند دستگاه دولتی در دستور کار است.

وی با اشاره به بهبود الگوی مصرف شهروندان تهرانی گفت: ۳۵ درصد از مردم تهران خوش‌مصرف شده‌اند و در مجموع ۱۰۲ میلیون مترمکعب صرفه‌جویی محقق شده که معادل ۱۲ درصد کاهش مصرف در بخش آب است، با این حال این موضوع مسئولیت ما را در برخورد با بدمصرف‌ها افزایش می‌دهد.

سخنگوی آبفای استان تهران با اشاره به کاهش مصرف آب در شب یلدای امسال، بیان کرد: مصرف آب تهران در شب یلدای سال گذشته ۳ میلیون و ۲۳۴ هزار مترمکعب بود، اما امسال این رقم به ۲ میلیون و ۷۷۳ هزار مترمکعب رسید که نشان‌دهنده کاهش ۴۶۰ هزار مترمکعبی مصرف است.

بخشی در پایان با تأکید بر اینکه بیشترین هدررفت آب در ادارات مربوط به آبدارخانه‌ها، نظافت محیط و فضای سبز است، گفت: با این موارد به‌صورت جدی برخورد می‌شود و با توجه به اینکه بارندگی‌ها در حد مطلوب نیست، تداوم صرفه‌جویی برای عبور از شرایط سخت کم‌آبی ضروری است.