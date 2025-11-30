  1. استانها
۹ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۰۰

آیین رونمایی از ماشین‌آلات عمرانی و خدماتی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

بندرعباس- با حضور استاندار هرمزگان، ۳۲۳ دستگاه ماشین‌آلات عمرانی تحویل شهرداری‌ها و دهیاری‌های هرمزگان شد.

