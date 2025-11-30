https://mehrnews.com/x39Kvn ۹ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۰۰ کد خبر 6673523 استانها هرمزگان استانها هرمزگان ۹ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۰۰ آیین رونمایی از ماشینآلات عمرانی و خدماتی شهرداریها و دهیاریها بندرعباس- با حضور استاندار هرمزگان، ۳۲۳ دستگاه ماشینآلات عمرانی تحویل شهرداریها و دهیاریهای هرمزگان شد. دریافت 47 MB کد خبر 6673523 کپی شد مطالب مرتبط زلزله 4.2 ریشتری پارسیان را لرزاند پیش بینی هواشناسی هرمزگان در روز سه شنبه ۱۶ بهمن بالگرد امداد و نجات به هلال احمر هرمزگان اختصاص پیدا کند برچسبها هرمزگان بندرعباس استاندار هرمزگان ماشین آلات
