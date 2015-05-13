به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری هرمزگان،جاسم جادری در دیدار با دبیرکل جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ضمن قدردانی از اقدامات این نهاد در استان هرمزگان، عنوان کرد: جمعیت هلال احمر در مواقع بروز حوادث مختلف در امدادرسانی در استان هرمزگان پیشگام بوده که نمونه آن را در زلزله بستک شاهد بودیم.

وی افزود: هلال احمر نهادی مردمی و کمک رسان در همه شرایط است و نیروهای هلال احمر در همه شرایط همواره خدمت رسان به مردم بوده اند.

استاندار هرمزگان در ادامه بر اختصاص بالگرد امداد و نجات به هلال احمر هرمزگان تاکید کرد و بیان داشت: استانداری هرمزگان برای هرگونه کمک به هلال احمر همواره آماده بوده و برای راه اندازی پایگاه امداد هوایی در بندرعباس همه تلاش خود را به کار بسته ایم.

جادری تصریح کرد: خوشبختانه عملیات احداث پایگاه امداد و نجات هوایی و آشیانه بالگرد امداد در هرمزگان آغاز شده و پس از تکمیل آن باید بالگرد امداد و نجات به هلال احمر هرمزگان اختصاص پیدا کند.

وی ادامه داد: باید برای تجهیز هلال‌ احمر استان هرمزگان کمک های لازم صورت گیرد.

شایان ذکر است؛ مهندس علی اصغر احمدی دبیرکل جمعیت هلال احمر نیز با اشاره به برگزاری مراسم بدرقه رسمی کشتی نجات حامل محموله کمک های بشر دوستانه جمعیت هلال احمر برای مردم یمن در بندر شهید رجایی بندرعباس، بیان داشت: این کشتی با عبور از بندرعباس، خلیج فارس، دریای عمان، خلیج عدن و دریای سرخ به بندر حدیده می رسد که هماهنگی های تحویل محموله با فدراسیون بین المللی صلیب سرخ، همسایگان یمن و مسئولان یمنی انجام شده است.

وی افزود: این محموله ۲ هزار و ۵۰۰ تنی هلال احمر شامل موادغذایی، چادر، پتو و ۴۵ متخصص امدادگران و داوطلبان با هدف کمک به مردم یمن عازم این کشور می شود.

دبیرکل جمعیت هلال احمر همچنین بر پیگیری تجهیز و اختصاص بالگرد امداد به هلال احمر هرمزگان تاکید کرد.