به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، طبق ادعای این شبکه آمریکایی، دولت نیکلاس مادورو با نمایندگان دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا تماس برقرار کرده تا زمینه گفتوگو میان دو کشور فراهم شود. برخی مقامهای آمریکایی این پیشنهاد را برای حل اختلافات میان کاراکاس و واشنگتن قابل قبول دانستهاند، اما در نهایت کاخ سفید بر ضرورت کنارهگیری فوری مادورو پافشاری کرده است.
در تاریخ ۲۹ نوامبر، ترامپ از طریق شبکه اجتماعی «تروث سوشیال» اعلام کرد که حریم هوایی ونزوئلا بسته خواهد شد.
واشنگتن دولت ونزوئلا را به کوتاهی در مقابله با قاچاق مواد مخدر متهم میکند.
نیروی دریایی آمریکا نیز یک گروه رزمی شامل ناو هواپیمابر «جرالد آر. فورد»، یک زیردریایی هستهای و بیش از ۱۶ هزار نظامی را در دریای کارائیب مستقر کرده است.
از سپتامبر تاکنون، نیروهای آمریکایی دستکم ۲۰ قایق تندرو را در منطقه غرق کردهاند که به کشته شدن بیش از ۸۰ نفر انجامیده است.
رسانههای آمریکایی بارها از احتمال آغاز حملات نظامی آمریکا علیه خاک ونزوئلا در آینده نزدیک خبر دادهاند.
در ۲۷ نوامبر، ترامپ اعلام کرد که واشنگتن «بهزودی» عملیات مقابله با قاچاق مواد مخدر از ونزوئلا را آغاز خواهد کرد، هرچند جزئیاتی درباره این عملیات احتمالی ارائه نکرد.
«نیکلاس مادورو»، رئیسجمهور ونزوئلا در نامهای رسمی به سازمان اوپک و اوپکپلاس، درباره پیامدهای اجرای طرحهای واشنگتن برای «تصاحب» ذخایر نفتی عظیم این کشور هشدار داده و گفته است که آمریکا در تلاش است با توسل به زور نظامی، ذخایر نفتی عظیم ونزوئلا را —که بزرگترین ذخایر اثباتشده جهان محسوب میشوند— به چنگ آورد.
