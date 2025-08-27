چهارمحال و بختیاری میزبان رویداد ملی «تا ثریا» شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیام نائینی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری رویداد ملی «تا ثریا» در اتاق بازرگانی استان چهارمحال و بختیاری که با حضور جمعی از نمایندگان نهادهای همکار در این رویداد برگزار شد، اظهار کرد: این رویداد ملی در هشت بخش مختلف در استان‌های چهارمحال و بختیاری، فارس، مازندران، آذربایجان شرقی، بوشهر، مرکزی و کرمان برگزار می‌شود که این استان میزبان بخش «کشاورزی و گلخانه» رویداد ملی ثریا با همت سازمان بسیج علمی پژوهشی و دستگاه‌های مختلف خواهد بود.

معاون توسعه و فناوری بنیاد تعاون بسیج کشور با ذکر اینکه سلسله رویدادهای تاثریا با هدف ورود فناوری به حوزه صنعت نظامی و غیرنظامی توسط سپاه طراحی و اجرایی شده است، ادامه داد: در طی این ۲۲ رویداد در استان‌های مختلف، اقناع‌سازی و تبیین ضرورت‌ها و سند اصلی تاثریا صورت گرفت و از ابتدای امسال نیز با دستور شهید باقری، پیشگامان توسعه فرآیند دانش‌بنیان به نمایندگی از اقتصاد دانش‌بنیان نیروهای مسلح این مأموریت را یافتند تا ارتباط مردم و فناوران با نیروهای مسلح را در صنایع غیرنظامی، صنعتی، نوآوری و فناوری شکل دهند.

نائینی بیان کرد: برای برگزاری هدفمند، چارچوب‌دار و خروجی‌محور رویدادهای تاثریا در استان‌ها و اکتفا نکردن به برگزاری همایش و کنگره و اجلاس صرف، طرح‌ریزی منسجمی در دستور کار قرار گرفت لذا طی تعامل با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بنیاد ملی نخبگان و نهادهای بازرگانی و … این برنامه را ترسیم کردیم.

نیروهای مسلح در تبدیل فناوری به صنعت و اقتصاد الگو هستند

وی با تصریح اینکه نیروهای مسلح هیچگاه از حوزه فناوری دور نبودند، افزود: نیروهای مسلح در زمینه تبدیل فناوری به صنعت و اقتصاد یک الگو هستند و دیگر نهادها باید از این مجموعه الگو بگیرند همچنان که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه این مهم به دنیا ثابت شد.

مدیر نوآوری هلدینگ پیشگامان توسعه با یادآوری اینکه سلسله رویدادهای تاثریا به دنبال اهدای جایزه نیست، تصریح کرد: حمایت‌های سبد حمایتی سرمایه‌گذاری و مالی در این رویداد مدنظر قرار می‌گیرد تا از ظرفیت شرکت‌ها و بنگاه‌ها استفاده شود.

نائینی با بیان اینکه رویداد تاثریا فناوری‌ها و ظرفیت‌ها را در کل ایران رصد و یک بانک اطلاعاتی جامع ایجاد می‌کند، تصریح کرد: رویداد تاثریا در سال جاری ناظر بر هشت محور با میزبانی هشت استان کشورمان خواهد بود که چهارمحال و بختیاری میزبان بخش کشاورزی و گلخانه بوده و در اولویت اصلی این رویداد قرار دارد.

وی اضافه کرد: بعد از برگزاری این هشت رویداد در هشت استان یاد شده، رویداد نهایی تا قبل از ماه مبارک رمضان برگزار خواهد شد و سبد ویژه حمایتی از بخش‌های فناورانه رونمایی می‌شود و کسانی که به دنبال سرمایه‌گذاری هستند در این سبد دیده می‌شوند. تقریباً یک همت سرمایه و قریب به یک همت حمایت مالی در این سبد دیده شده و تلاش داریم که این سبد گسترش یابد.

بهره‌گیری از فرصت رویداد ملی تاثریا برای سرمایه‌گذاری در استان

نائینی با تأکید بر اینکه تمام متولیان و مسئولان عرصه کشاورزی و گلخانه استان چهارمحال و بختیاری اعم از دولتی و خصوصی و حاکمیتی برای برگزاری رویداد تاثریا دعوت به همکاری شدند، اظهار کرد: بااینحال تأکید ویژه‌ای بر سرمایه مردمی وجود دارد.

وی بیان کرد: بعد از برگزاری رویداد تاثریا، دوره سه ماهه پسارویداد را در پیش خواهیم داشت که نتایج و عکس‌العمل‌ها، درخواست‌ها، موضوعات و … بررسی و رسیدگی خواهد شد. خواسته‌هایی که در استان قابل پیگیری باشد در دستور کار قرار می‌گیرد و بقیه درخواست‌ها به نهادهای بالادستی ارجاع می‌شود.

نائینی با تأکید بر اینکه رویداد تاثریا استان چهارمحال و بختیاری را از ظرفیت‌های پایتخت بهره‌مند می‌کند، افزود: این استان یکی از میزبانان سلسله رویدادهای تاثریا است اما نگاه به آن یک نگاه ملی بوده و ذیل پرچم مقدس ایران برگزار می‌شود که امیدواریم با این رویداد اتفاقات خوبی در حوزه کشاورزی و گلخانه برای استان شکل بگیرد.

وی گفت: در پایان تأکید می‌کنم که به دور از نگاه قومیتی و استانی، نگاه ملی به این اتفاق آورده‌ها و سرمایه‌های بیشتری را برای استان خواهد داشت.

نوآوری مشارکتی؛ نیاز امروز کشور

در ادامه، علیرضا جعفر، مدیر برنامه‌ریزی پارک علم و فناوری شریف دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به اینکه در شرایط خاص فعلی کشورمان بهترین کار برای شرکت‌ها تعریف یک همکاری جدید با رویکرد نوآورانه است، اظهار کرد: مفهوم نوآوری مشارکتی اکنون بیش از همیشه باید در کشورمان مورد توجه قرار گیرد.

جعفر ادامه داد: رویداد تاثریا بهانه‌ای برای به میدان آوردن ظرفیت‌ها و ایجاد پیوند بین آنهاست تا یک همدلی و هم‌افزایی شکل بگیرد و اتفاقی جدید بیفتد.

وی با تصریح اینکه دانشگاه شریف در ۶۰ سال فعالیت خود همواره نگاهی پیشرو و نوآورانه به دانش و فناوری، آموزش و پژوهش را دنبال کرده است، افزود: این نگاه در دانشگاه همواره دنبال شده که این نهاد علمی بیش از اینها اثرگذاری داشته باشد و دردی را از صنعت و اقتصاد کشور رفع کند. در این راستا در دو سه سال اخیر یک تمرکز ویژه بر رویدادهای علمی و فناورانه البته به دور از اهدای جایزه اما با رویکرد حمایتی، بازاریابی یا توسعه همکاری و محصول مشترک و … شکل گرفته است.

جعفر تأکید کرد: بالغ بر ۷۰۰ شرکت فناور در پهنه نوآوری دانشگاه شریف قرار داشته و با مرکز رشد این دانشگاه همکاری دارند که پیشگامان توسعه یکی از این شرکت‌ها است و تعاملات نزدیک با این مجموعه از جمله در برپایی رویدادهای تاثریا برقرار است.

جزئیات رویداد ملی تاثریا در چهارمحال و بختیاری

در پایان، زهرا زمانی، معاون مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به اینکه برنامه‌ریزی برای برگزاری رویداد تا ثریا در ۸ استان کشور انجام شده است، اظهار کرد: در چهارمحال و بختیاری محوریت این رویداد صنعت گلخانه‌ای و کشاورزی است.

وی با اشاره به ظرفیت چهارمحال و بختیاری در حوزه صنعت گلخانه و تولیدات کشاورزی مانند بادام و آبزیان، توضیح داد: فعالان این حوزه با چالش‌هایی در حوزه بسته‌بندی، سورتینگ، صادرات و … مواجه هستند، بنابراین در حوزه کسب و کارهای این حوزه‌ها در رویداد تا ثریا ورود خواهیم داشت، کسب و کارهای این حوزه که دارای محصول و خدمات نوآورانه هستند، می‌توانند پای کار بیایند و در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند.

زمانی با اشاره به اینکه رویدادهای تا ثریا در ۸ استان کشور ظرف مدت ۶ ماه برگزار خواهد شد، گفت: فراخوان ارسال طرح‌ها انجام شده است و اکنون در مرحله داوری طرح‌ها هستیم، پس از تائید طرح تا بازه زمانی سه ماهه از کسب و کارها پشتیبانی انجام می‌دهیم.