به گزارش خبرگزاری مهر، مجید جعفری با اشاره به پتانسیل بالای فرسایش خاک در استان، گفت: تاکنون ۶۶ هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی مستعد استان به سامانه‌های نوین آبیاری مجهز شده‌اند تا در مقابله با فرسایش‌های آبی و بادی موثر واقع شوند.

وی با اشاره به ویژگی‌های اقلیمی استان، اظهار کرد: اقلیم گرم و خشک، بارندگی کم و خاک‌های نسبتاً ضعیف (مواد آلی زیر یک درصد در بیش از نیمی از خاک‌ها) باعث شده است که پتانسیل فرسایش در استان بالا باشد.

جعفری به اقدامات مدیریتی برای جلوگیری از فرسایش‌های ناشی از عوامل انسانی اشاره کرد و افزود: برنامه‌هایی در قالب کشاورزی حفاظتی در حال اجرا است که شامل برگزاری کلاس‌های آموزشی ارزش خاک، تاکید بر حفظ حداقل ۳۰ درصد بقایای گیاهی در زمین و استفاده از روش‌های کشت مستقیم است.

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: امسال نزدیک به ۳۰۰ دستگاه تجهیزات کشت مستقیم در استان جذب شده که استفاده از آن‌ها از سال آینده تأثیر مثبتی بر مدیریت خاک خواهد داشت.

جعفری، یکی از اقدامات مهم در حوزه مدیریت فرسایش طبیعی را تجهیز اراضی به سامانه‌های نوین عنوان کرد و یادآور شد: از ۱۷۰ هزار هکتار اراضی آبی، ۱۲۴ هزار هکتار مستعد این کار است که تا پایان سال گذشته ۶۶ هزار و ۸۰۰ هکتار آن تجهیز شده است و بحث آبخیزداری نیز کمک‌کننده است.

وی ادامه داد: مطالعات جامعی در حوزه‌های فرعی و اصلی استان صورت گرفته است که نشان‌دهنده تلاش‌های جدی برای نجات خاک استان است.